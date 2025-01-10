研究：以哈战争前9月死亡数 估比加萨统计资料多4成

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（法新社巴黎10日电） 今天刊登于医学期刊「刺胳针」（The Lancet）的一篇研究估算，以色列与巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）交战前9个月造成的死亡人数，约比加萨卫生部统计资料多出40%。

哈玛斯2023年10月7日对以色列发起前所未见的攻击，根据法新社汇整的以色列官方统计数据，以国有1208人死亡，多数是平民。以色列随后反击，战争迄今仍未结束。加萨地区的死亡人数一直是各方激辩的话题。

截至2024年6月30日的前9个月，哈玛斯治下的加萨走廊（Gaza Strip）卫生部统计，有3万7877人命丧这场战争。

然而，这项经过同侪审查的新研究结合加萨走廊卫生部数据、线上调查及社群媒体讣闻后，粗估这段时间加萨走廊约有5万5298人到7万8525人伤重不治。

这项研究估算出最适切的死亡人数为6万4260人，意味加萨走廊卫生部当时低报约41%死亡人数。

研究指出，6万4260人约占加萨战前人口的2.9%，「或者约每35名居民就有1人（丧命）」。由英国主导的研究团队估计，59%死者是妇孺和年长者。

这些数字仅计入死于外伤的人数，因此不包含因缺乏医疗照护或饥饿而死亡的人，也不包括数以千计据传被埋在瓦砾堆下的失踪者；法新社无法独立核实这些死亡人数。

加萨走廊卫生部昨天表示，这场战争打了15个月，已造成4万6006人丧生。

以色列一再质疑加萨走廊卫生部数据的可信度，但联合国曾表示这些数据可靠。