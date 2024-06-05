研究：全球富翁人数创新高 股市飙升身家水涨船高

afp_tickers

2 分钟

（法新社巴黎5日电） 根据今天公布的一项研究报告，全球富豪人数创新高，他们因为在持续飙升的股市投资而变得更有钱。

根据凯捷管理顾问公司（Capgemini）数据，高净值人士（HNWI）人数去年成长5.1%，达到2280万人。高净值人士的定义是持有至少100万美元流动资产的人士。

根据年度「世界财富报告」（World Wealth Report），他们去年财富总和达到86.8兆美元，比前一年增长4.7%。

高净值人士人数和他们的财富总和，创下凯捷自1997年展开年度研究以来的最高水准。

随着股市飙升，他们的身家也水涨船高。以科技股为主的纽约那斯达克指数去年飙升43%；标准普尔500指数则上涨24%。

法国巴黎CAC 40指数上涨16%；德国法兰克福DAX指数则涨20%。

报告说，2022年是总体经济不确定性和地缘政治紧张的一年，高净值人士人数及其财富均缩水3%以上。

当时随着股市下跌，他们的财富缩水幅度达到10年来最大。

报告说：「然而，2023年经济成长且主要投资领域景气好转，有助扭转颓势。」

「尽管利率持续存在不确定性，债券收益率不断上升，但在生成式人工智慧（AI）热潮及其对经济潜在影响的带动下，股市跟着科技市场一起飙升。」

全球贫富不均日益严重，有关让富人缴纳公平份额税款的辩论再起。

巴西和法国已向20国集团（G20）其他国家施压，要求对世上最富裕的一群人设定全球最低税率制度。