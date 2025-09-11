研究：全球新闻自由下滑 跌至50年新低

（法新社斯德哥尔摩11日电） 民主智库「国际民主及选举协助研究所」今天发布的报告显示，全球新闻自由在过去5年间大幅下滑，已来到50年来最低水准。

位于瑞典斯德哥尔摩的「国际民主及选举协助研究所」（International Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA）发布的报告指出，阿富汗、布吉纳法索与缅甸这3国在新闻自由方面已敬陪末座，排名下滑幅度最大。

报告补充，韩国是新闻自由下滑幅度第4大的国家，主因是「政府及其政治盟友对记者发起的诽谤官司激增，以及对记者住所进行突袭搜查」。

IDEA秘书长卡萨斯-萨莫拉（Kevin Casas-Zamora）告诉法新社：「全球民主现况令人忧心。」

报告指出，2019至2024年间，全球超过半数（54%）国家在5个关键民主指标中，至少有一项出现下滑。

卡萨斯-萨莫拉表示：「我们报告中最重要的发现，就是全球新闻自由正急遽恶化。」

2019年至2024年间，新闻自由跌幅创下过去50年最大纪录。他说：「我们从未见过民主健康关键指标出现如此剧烈恶化。」

新闻自由在全球43个国家明显衰退，其中非洲及欧洲各有15国。

卡萨斯-萨莫拉说：「目前有一连串有毒因素交织而成，一方面是政府采取强力介入措施，部分是疫情期间遗留的影响。」

他说，另一方面，「假讯息也带来极为负面的影响，其中不乏真实假讯息，但有些则被政府用来当作打压新闻自由的藉口」。

卡萨斯-萨莫拉表示，智库同时忧心全球传统媒体的整合垄断，以及「许多国家的在地媒体消失，这些媒体在支撑民主辩论上扮演非常重要的角色」。

这份报告涵盖2019至2024年，不包括川普总统于今年1月重返白宫后的初步影响。

但卡萨斯-萨莫拉指出：「去年底大选及2025年前几个月所见的一些状况相当令人忧虑。」他补充说：「由于美国发展具有向全球扩散的效应，这对全球民主绝非好预兆。」