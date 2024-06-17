研究：全球紧张情势加剧 国际核武开支大幅上升

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（法新社日内瓦17日电） 非营利组织「国际废除核武运动」今天发布报告指出，随着地缘政治紧张情势日益加剧，核武国家过去5年中在核子武器方面的支出增加1/3，因为他们正在现代化自身核武储备。

「国际废除核武运动」（International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN）负责人巴克（Melissa Parke）告诉法新社：「我认为可以说，核军备竞赛正在进行中。」

根据ICAN发布的最新报告，世界上9个核武国家去年总共在核武库上花费910亿美元。光是去年，全球核武支出就比前一年增加108亿美元，其中美国占了80%。

ICAN表示，美国去年的支出总额为515亿美元，「比其他所有核武国家的总和还多」。第2大支出国是中国，为118亿美元；俄罗斯紧跟在后，花费83亿美元。

与此同时，英国的支出连续第2年显着上升，增长17%来到81亿美元。

ICAN指出，还包括法国、印度、以色列、巴基斯坦和北韩在内的全球核武国家，去年的支出相较2018年大增33%。ICAN于2018年首度开始搜集这项数据，当年核武国家的支出总额为682亿美元。

报告显示，自那时以来，核武国家已在这些致命武器上共花费3870亿美元。

巴克抨击，「花费在核武器上数以十亿计的美元」，是对公共资金「严重且不可接受的错误分配」。

她指出：「这些数字令人震惊，而国家却说这些钱都会用在…永远不会使用的武器上。」她言下指的是核威慑理论。

巴克警告，这些投资不仅浪费且极度危险：「若核威慑失效，会发生什么事？」