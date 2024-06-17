立足瑞士 报道世界
登录

研究：全球紧张情势加剧 国际核武开支大幅上升

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新社日内瓦17日电） 非营利组织「国际废除核武运动」今天发布报告指出，随着地缘政治紧张情势日益加剧，核武国家过去5年中在核子武器方面的支出增加1/3，因为他们正在现代化自身核武储备。

「国际废除核武运动」（International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN）负责人巴克（Melissa Parke）告诉法新社：「我认为可以说，核军备竞赛正在进行中。」

根据ICAN发布的最新报告，世界上9个核武国家去年总共在核武库上花费910亿美元。光是去年，全球核武支出就比前一年增加108亿美元，其中美国占了80%。

ICAN表示，美国去年的支出总额为515亿美元，「比其他所有核武国家的总和还多」。第2大支出国是中国，为118亿美元；俄罗斯紧跟在后，花费83亿美元。

与此同时，英国的支出连续第2年显着上升，增长17%来到81亿美元。

ICAN指出，还包括法国、印度、以色列、巴基斯坦和北韩在内的全球核武国家，去年的支出相较2018年大增33%。ICAN于2018年首度开始搜集这项数据，当年核武国家的支出总额为682亿美元。

报告显示，自那时以来，核武国家已在这些致命武器上共花费3870亿美元。

巴克抨击，「花费在核武器上数以十亿计的美元」，是对公共资金「严重且不可接受的错误分配」。

她指出：「这些数字令人震惊，而国家却说这些钱都会用在…永远不会使用的武器上。」她言下指的是核威慑理论。

巴克警告，这些投资不仅浪费且极度危险：「若核威慑失效，会发生什么事？」

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

瑞士6月9日全民投票：怎样才能遏制医疗卫生费用的上涨？

关于6月9日瑞士全民投票中的两项遏制卫生医疗费用的全民动议，你有什么看法？我们很想知道你对此的想法。

参与讨论
67
78 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

你怎样对待身边的假新闻？

你所在的国家有哪些打击假新闻的措施？在遇到假新闻或虚假信息时，你怎么识别，并会怎么做？

参与讨论
11
33 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
1
34 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团