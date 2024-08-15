研究：全球野火更频繁、猛烈 年碳排多16%

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（法新社巴黎14日电） 今天首度发布的年度报告「野火状态」（State of Wildfires）指出，气候变迁导致野火更频繁发生而且火势更猛烈，2023年至2024年间排放大量二氧化碳进入大气中。

2023年3月至2024年2月间，自然环境中引发的大火在全球各地一共造成86亿吨二氧化碳排放，比以往的平均值高出16%。

由于非洲稀树草原这个野火季相对平静，全球2023年至2024年野火季才没有打破二氧化碳排放纪录。

这些都是发表在「地球系统科学数据」（Earth System Science Data）期刊中的新研究「野火状态」作成的结论。这项研究由英国东安格利亚大学（University of East Anglia）和英国其他机构合作进行，计划每年更新。

加拿大北方森林2023年至2024年的野火产生高达过去20年平均值9倍以上的碳排量，几乎占全球排放量的1/4。仅在加拿大，大火就迫使23万2000人撤离，并造成8名消防员殉职。

遭到野火肆虐的地区还包括亚马逊（含巴西、玻利维亚、秘鲁、委内瑞拉）、夏威夷和希腊。

研究主要作者、东安格利亚大学的琼斯（Matthew Jones）说：「去年的大火夺走人命、摧毁家园和基础建设，引发大规模疏散、威胁生计，并且破坏极其重要的生态系统。」

「因为全球暖化，这些大火有变得更频繁、更猛烈的趋势，社会和环境都在承受后果。」

这份报告的作者群认为，气候变迁使得天气条件更有可能助长火灾发生。他们发现，亚马逊西部出现有利火灾发生的天气条件，其可能性因人类活动而至少增加20倍。

如果人类继续制造大量温室气体，就更有可能会出现像去年那样的大火。但万事无绝对。

琼斯在向媒体简报时说道：「风险可以降到最低，为时未晚。低碳未来为我们未来将面临的风险提供很多喘息的机会。」

根据今年6月发表在「自然生态学与进化」（Nature Ecology & Evolution）期刊的研究，随着人类活动造成地球暖化，过去20年来各地发生极端野火的频率和强度增加了一倍多。