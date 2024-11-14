研究：川普若退出气候行动他国未跟进 影响将不大

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（法新社巴黎14日电） 美国总统当选人川普（Donald Trump）上任后预期将退出全球气候行动，最新出炉的研究显示，只要其他国家抵抗诱惑，不要松懈减碳行动，川普对全球暖化可能只会有「轻微」影响。

川普1月将重返白宫。他誓言推翻拜登（Joe Biden）的气候政策，可能让美国退出限制全球暖化幅度比工业化前高摄氏1.5度的国际行动。

随着全球气温升高，在世界各地引发致命洪灾、热浪和风暴，今年几乎可以确定创下最高温纪录。

在一项最新的国家气候计画分析中，独立监测机构「气候行动追踪」（Climate Action Tracker，CAT）表示，川普若退出绿色转型行动，在本世纪结束前可能只会增加全球气温摄氏0.04度。

德国气候分析研究所（Climate Analytics）的哈尔（Bill Hare）表示，冲击可能会「真的相当轻微」。

他说：「若仅限于美国，4到5年内对全球气候行动造成的排放损害，可能是可恢复的。」

但他指出，其他国家若利用美国这个全球第2大碳排放国的减排计画缩水为藉口，而放缓本身的气候行动，冲击恐更大。

随着各国预计将在明年2月底前向联合国递交最新改善减排承诺计画，这点将会更为明朗。

哈尔指出，「根本的」问题，将会是中国这个全球最大温室气体排放国的反应。

CAT的计画算出目前的气候承诺将使得全球在本世纪末升温摄氏2.6度。过去3年的展望变化相当微小，显示政府的行动「停滞不前」。

CAT在今天发表的另外一项报告中，检视了最大型温室气体排放国的计画。

占史上温室气体排放最大比例的美国表示，2030年以前将把所有产业的温室气体排放减少至2005年水准的一半。

CAT表示，为了符合升幅不超过摄氏1.5度，美国碳排量必须在2030年前减少65%，并在2035年降低80%。

尚未提出所有产业碳排承诺的中国，则必须在2030年以前将碳排放量自2023年的水准减少66%，并在2035年降低78%。

哈尔指出：「如果我们检视必须快速减少的排放量，就有理由问：这怎么可能。」哈尔说的是对中国的预测。

「简短的回答，就是主要因我们可以在几乎各地的发电产业相当快速地脱碳。我们要做的第一件事就是不再使用煤炭。」