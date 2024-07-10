研究：巴黎奥运提升法国经济 政局是成长主要变数

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（法新社巴黎9日电） 法国国家统计及经济研究局（Insee）今天表示，受惠于巴黎奥运的提振，法国本季经济成长预料将会增加0.3个百分点；在此同时，政局的变动将是影响法国经济成长的重要因素。

Insee在一份标题为「国内生产毛额、巴黎奥运、未知数」（GDP, the Games, Unknowns）的报告中指出，7至9月季度国内生产毛额增加的主要原因将是「观光业的增长」，以及奥运门票销售、转播权利金与广告收入。

Insee接着表示，因为奥运带来的一次性效益在赛事结束后就会消退，预计今年最后一季国内生产毛额将会下降0.1个百分比，这个假设来自2012年伦敦奥运前后的观察。

根据Insee估计，英国2012年第3季经济成长增加0.2至0.3个百分点，整体成长率达到1.0%。

Insee说：「伦敦和巴黎都是有着发达经济、重要观光地区、成熟基础建设的欧洲城市。」

Insee补充：「巴黎奥运和2016年的里约热内卢奥运、或2021年疫情期间的东京奥运相比，彼此之间的相关性显然较低。」

Insee报告指出，法国第3季国内生产毛额预计增加0.5%，今年全年预计成长1.1%。报告同时说，本月7日国会选举带来的政治不稳定，也将对经济造成影响。

在国民议会（National Assembly）分裂成左派、中间派和极右派且三方皆不过半的情况下，下一届内阁的组成与政纲仍是未知数。

Insee资深研究员卢谢（Dorian Roucher）在记者会上表示，针对经济成长的预测，「法国政局当然是一项重大的影响因素」。