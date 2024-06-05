研究：暖化加剧 速度之快前所未见

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（法新社巴黎5日电） 50多位顶尖科学家在今天发布的研究中警告，全球暖化正以「前所未见」的速度加剧。

发表在「地球系统科学数据」（Earth System Science Data）期刊的研究指出，观察10年平均值，从2014年到2023年，气温上升了摄氏0.26度。

同一时期，全球地表均温比1850年至1900年工业革命前高出摄氏1.19度。

这显示截至2022年的10年间，增温幅度比去年报告的摄氏1.14度还高。

研究指出，「人类造成的暖化，一直在仪器记录中以前所未见的速度增加。」

这份研究是一系列定期气候评估的一部分，目的在填补联合国「政府间气候变迁问题小组」（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）自1988年以来平均每6年发布一次报告间的空缺。

这份研究发布之际，世界各地的外交官本周在德国举行年中气候谈话，之后「联合国气候变化纲要公约」第29次缔约方大会（COP29）11月将在亚塞拜然首都巴库（Baku）举行。

在上次COP高峰会达成的2015年「巴黎气候协定」（Paris Agreement）中，各国同意将全球暖化控制在比工业革命前「远低于」摄氏2度的范围内，同时努力实现摄氏1.5度的更安全限制。