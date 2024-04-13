研究：最高法院推翻堕胎权后 美国绝育比例突增

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（法新社华盛顿12日电） 研究显示，美国最高法院2022年推翻宪法保障堕胎权后，美国民众绝育比例突增。

这篇今天发表在美国医学会健康论坛（JAMA Health Forum）研究通讯的研究，是首次就最高法院具里程碑意义的裁决对美国年轻人永久性节育手术影响进行的研究。

研究人员发现，女性绝育增幅高于男性，增加趋势也持续较久。 研究主笔、匹兹堡大学（University of Pittsburgh）公共卫生学院（School of Public Health）的艾里森（Jacqueline Ellison）在声明中指出，男女绝育趋势呈现显着差异，「很可能反映下列事实，也就是年轻女性一面倒背负避孕的责任，且对于堕胎禁令带来的健康、社会和经济后果，年轻女性承受程度也不成比例地高」。

声明中说，女性绝育手术远比男性复杂，且贵上2至6倍。再者，女性逆转绝育必须接受复杂且侵入性的手术，男性则否。

这项研究透过全球性健康资料库TriNetX取得大型学术医学中心和附属诊所的医疗纪录。研究锁定18至30岁的年龄层，这个年龄层比较可能进行堕胎手术，也较可能对绝育手术反悔。

从这些数据可以看到，2022年6月美国最高法院做出裁决前几年，绝育手术比例已出现些微攀升。但在最高法院宣布裁决后，两性接受绝育手术比例飙升，且女性增幅是男性的2倍以上。

而在一开始的震撼过后，男性接受输精管结扎手术比例便返回之前的历史趋势，但女性接受输卵管结扎手术的比例却持续以较判决前更快速度攀升。

研究的作者指出，这项研究的局限之处在于TriNetX平台未记录各州或各医疗机构的识别码，「因此我们无法评估各州堕胎政策的可能后果」，也无法细分政策如何对少数族群、移民和低收入等弱势族群造成冲击。