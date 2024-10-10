立足瑞士 报道世界
登录

研究：机器人帐号长年潜伏X 散布美总统大选假消息

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新社华盛顿9日电） 美国研究机构今天表示，社群平台X上有逾千个亲俄机器人帐号，正推播11月总统大选和民主党候选人贺锦丽相关的假消息。这些帐号堪称多年来都未被揪出的「潜伏间谍」。

尽管身价亿万的X所有人马斯克（Elon Musk）曾承诺打击数位操纵行为，总部设于华府的「美国阳光计画」（American Sunlight Project，ASP）研究揭示了这类机器人活动如何在旧称推特（Twitter）的X平台上运作。

ASP分析了近1200个帐号，这些帐号组成一个长期存在的网络，截至7月已生成超过1亿则贴文，内容包括亲克里姆林宫的宣传、支持共和党总统候选人川普，以及关于贺锦丽（Kamala Harris）竞选活动的错误讯息。

ASP在公布报告前，与法新社分享研究内容，称这些帐号在发布内容后的数秒内就会转发，表明这是机器人活动，其中有些帐号规避X平台的侦测与审核长达15年。

美国阳光计画共同创办人兼执行长亚科维茨（Nina Jankowicz）告诉法新社：「发现另一个亲俄机器人网络，我们并不意外，但让我们惊讶的是，潜伏间谍网络中的一些帐号已经活跃10多年之久。」

曾领导国土安全部假消息管理委员会（Disinformation Governance Board）的亚科维茨呼吁社群平台X封锁这个网络，因为这个「潜伏间谍」网络针对贺锦丽发出的「辱骂与不实内容」显着增加。

其中一个在2020年创立的帐号散布谣言，称贺锦丽曾坦言，自己若当选，将成为乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）的「魁儡」。

这个帐号也曾宣扬毫无根据的说法，声称白宫趁着以色列最近攻击黎巴嫩武装组织真主党（Hezbollah），推动黎国政权更迭。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

如今，瑞士和美国可以相互学习什么？

社交媒体对公共辩论的影响和日益加剧，世界两极分化愈演愈烈。面对这一现实，所有民主国家都必须自问，要用什么理念来赢得公民信任。

参与讨论
71
55 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 埃米莉·里达

亲爱的海外瑞士人，请问您的外籍配偶在申请瑞士国籍时遇到过哪些困难？

海外瑞士移民的外籍伴侣在结婚几年后可以申请瑞士国籍。但申请瑞士国籍需要满足很多条件并提交相关文件。

参与讨论
5
10 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
89
55 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团