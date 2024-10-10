研究：机器人帐号长年潜伏X 散布美总统大选假消息

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（法新社华盛顿9日电） 美国研究机构今天表示，社群平台X上有逾千个亲俄机器人帐号，正推播11月总统大选和民主党候选人贺锦丽相关的假消息。这些帐号堪称多年来都未被揪出的「潜伏间谍」。

尽管身价亿万的X所有人马斯克（Elon Musk）曾承诺打击数位操纵行为，总部设于华府的「美国阳光计画」（American Sunlight Project，ASP）研究揭示了这类机器人活动如何在旧称推特（Twitter）的X平台上运作。

ASP分析了近1200个帐号，这些帐号组成一个长期存在的网络，截至7月已生成超过1亿则贴文，内容包括亲克里姆林宫的宣传、支持共和党总统候选人川普，以及关于贺锦丽（Kamala Harris）竞选活动的错误讯息。

ASP在公布报告前，与法新社分享研究内容，称这些帐号在发布内容后的数秒内就会转发，表明这是机器人活动，其中有些帐号规避X平台的侦测与审核长达15年。

美国阳光计画共同创办人兼执行长亚科维茨（Nina Jankowicz）告诉法新社：「发现另一个亲俄机器人网络，我们并不意外，但让我们惊讶的是，潜伏间谍网络中的一些帐号已经活跃10多年之久。」

曾领导国土安全部假消息管理委员会（Disinformation Governance Board）的亚科维茨呼吁社群平台X封锁这个网络，因为这个「潜伏间谍」网络针对贺锦丽发出的「辱骂与不实内容」显着增加。

其中一个在2020年创立的帐号散布谣言，称贺锦丽曾坦言，自己若当选，将成为乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）的「魁儡」。

这个帐号也曾宣扬毫无根据的说法，声称白宫趁着以色列最近攻击黎巴嫩武装组织真主党（Hezbollah），推动黎国政权更迭。