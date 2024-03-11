研究：欧洲武器进口量 几乎是乌克兰两倍

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（法新社斯德哥尔摩10日电） 研究人员今天表示，欧洲武器进口在过去5年几乎成为2倍，部分原因是乌克兰战争，而来自俄罗斯的武器出口，则是减少一半。

乌克兰已成为全球第4大武器进口国，法国则取代俄罗斯，成为仅次于美国的全球第2大武器出口国。 斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）的一份报告显示，2019年至2023年，欧洲武器进口量较前5年增加94%，而全球武器的转移数量略有下降。 SIPRI看重5年来的趋势改变，因为一些主要合约的武器交付，可能会影响年度数据。

SIPRI研究员佐基奇（Katarina Djokic）表示，武器进口量增加的部分原因是乌克兰战争，乌克兰在过去5年中已成为世界第4大武器进口国。

SIPRI指出，自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，至少有30个国家向乌克兰提供了主要武器作为军事援助。

但其他欧洲国家也增加了进口，其中较大部份来自世界最大武器出口国美国。

2019-2023年期间，欧洲进口的55%来自美国，高于2014-2018年期间的35%。

佐基奇表示，部分原因是大多数欧洲国家都是北约成员国，也是美国在开发F-35战斗机等武器系统的合作伙伴。