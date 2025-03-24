研究：瑞典须强化交通减排 否则难达净零目标

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（法新社斯德哥尔摩23日电） 负责评估瑞典气候政策的「瑞典气候政策委员会」表示，政府今年必须在交通运输领域采取措施减少温室气体排放。

瑞典气候政策委员会表示，去年瑞典的温室气体排放量有所增加，呼吁提高燃料税和生物燃料使用。委员会指出，瑞典实现气候目标的时间已所剩不多，政府必须迅速采取行动扭转颓势。

瑞典统计局（SCB）数据显示，2024年第三季的碳排相较2023年同期增加6.4%。统计局称这次升幅为「特例」，主要原因是化石燃料进口大增，尤其是柴油。

瑞典气候政策委员会（Swedish Climate Policy Council）主席培尔松（Asa Persson）说：「全球均温升幅，去年首度来到相较工业化前增摄氏1.5度。」

她在首都斯德哥尔摩发表报告时说：「然而在瑞典，政治决策导致碳排增加。」并表示必须扭转这种趋势。

瑞典去年碳排增加其中一个原因是燃料税减免，这项措施被纳入政府预算并获极右翼瑞典民主党（Sweden Democrats）支持并于2023年9月获批准。

培尔松指出，调整所谓「减排命令」可在短期内收效。这可达到要求燃料供应商在产品中混合特定占比的生物燃料或其他低碳替代品，以减少碳排。

培尔松还说，调整汽油和柴油税也有助改善排放增加情况。

她坦承这样会导致价格上涨，但强调「这就是何以我们建议结合重分配措施，帮助那些无法改用汽柴油替代方案的弱势群体」。

然而瑞典气候部长波尔莫卡塔里（Romina Pourmokhtari）告诉每日新闻（Dagens Nyheter），她不打算遵循气候政策委员会的建议。

波尔莫卡塔里说：「反之，政府将继续现行政策。」这意味对减排命令只会略有微调，且低于气候政策委员会的建议幅度。

瑞典的目标是在2045年实现净零排放，较欧盟（EU）所订时程提前5年。然而瑞典气候政策委员会指出，若想达标则有赖政府在多个领域加强气候政策。

相关建议包括推动零化石燃料运输、对各种零化石燃料电气化方案进行影响评估，以及继续支持工业往能源转型。