研究：2050年碳捕捉量需增3倍以达气候目标

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（法新社巴黎4日电） 研究人员今天表示，人类到2050年持续从大气中移除的二氧化碳量必须是现在的4倍，才能将全球暖化的气温升幅控制在关键的摄氏2度以下。

研究人员在这份重要报告中警告，大规模扩张吸收二氧化碳的森林可能会占用种植粮食或生质燃料原料的土地，而从大气中捕捉二氧化碳的新技术是否能足够快速地扩大规模仍存在高度不确定性。目前99%的碳移除来源为造林。

根据英国牛津大学（University of Oxford）第2版「全球碳移除报告」（State of Carbon Dioxide Removal），在检视各种减排方案后，2050年底前必须从大气中捕捉70亿至90亿公吨二氧化碳。

第1版「全球碳移除报告」（State of Carbon Dioxide Removal）曾提到，去年全球碳排量为400亿公吨，有20亿公吨二氧化碳主要透过再造林移除。

50多名研究人员表示，「除了快速减少排放」（这仍是「最重要的减排策略」），从大气中消除二氧化碳对于达成「巴黎协定」（Paris Agreement）目标「也是必要的」。

其中一些科学家同时是联合国（UN）「政府间气候变迁问题小组」（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）成员，这个小组已认知到碳捕捉的必要性，但在实现「碳中和」的场景中仅赋予它有限作用。

报告写道，二氧化碳移除「在研究、公共意识和新创公司方面都经历快速成长」。

但专家也说，由于政治因素和缺乏公共资金挹注，「目前出现放缓的迹象」。他们呼吁各国政府制定政策，促进碳移除产业发展。

根据这份报告，由于企业对碳信用额度的需求，碳捕捉市场正在成长。碳信用额度是一项争议性工具，因为它允许企业透过资助减碳专案来抵销其碳排。

国际环境法中心（CIEL）称这份报告「凸显一项令人担忧的趋势，即碳移除（Carbon Dioxide Removal, CDR）越来越常被吹捧为气候变迁的解决方案」。

国际环境法中心专家傅尔（Lili Fuhr）说：「对于碳移除技术的关注危险地分散了注意力，使人们从应对气候危机迫切亟需的行动，即全面、迅速、公平且资金充足地逐步汰除化石燃料分心。」

要移除大气中的二氧化碳，可以透过植树造林等以自然为本的解决方案，也可以将碳储存在地底或再利用材料，但这在目前的碳移除量中仅占不到0.1%。

技术型碳移除方法则包括直接空气捕捉与碳储存（Direct Air Capture with Carbon Storage, DACCS）、生质能源碳捕捉与封存（Bioenergy with Carbon Capture and Storage, BECCS）、将生物质转化为生物炭，或在土地及海洋中撒下能吸收碳的碎石。

国际环境法中心指出，其中一些技术，例如DACCS，「会对生态系统和社区构成巨大风险」。

这份报告呼吁尽速发展碳捕捉技术的同时指出，不应转移对减排的关注。

报告作者之一蓝姆（William Lamb）在发布会上表示：「即使我们在碳移除方面采取有力的行动，如果不能大力减少化石燃料和毁林所产生的碳排，巴黎协定的气温目标仍将遥不可及。」