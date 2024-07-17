研究：X充斥川普遇刺阴谋论

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（法新社华盛顿16日电） 研究人员今天表示，关于刺杀川普的阴谋论在社群媒体X浏览高达数亿次，凸显漫天大谎在这个马斯克（Elon Musk）旗下平台有可能广为流传。

川普13日在宾州造势时发生枪击事件，一名现场民众死亡，川普耳朵受伤，血流不止，事发后不久，X就充斥未经证实的指控。

其中包括毫无根据的断言，即这场暗杀未遂行动是「自导自演的」或「内部人员所为」，还不实指控犹太人和以色列情报机构摩萨德（Mossad）是罪魁祸首。

对抗网路仇恨中心（Center for Countering Digital Hate,CCDH）分析100个热门贴文的样本后表示，X上的阴谋论浏览量超过2.15亿次。

对抗网路仇恨中心补充说，大多数贴文都没有附带「社群笔记」，这是用户可为推文添加前后文的工具。

根据英国非营利研究组织战略对话研究所（Institute for Strategic Dialogue），单是在一开始的24小时内，有关川普遇刺事件的未经证实叙述，就在X上累积超过1亿的浏览量。

X并未回覆记者询问。

根据法新社事实查核员，网路骗子还误将多人认定为枪手，其中包括义大利体育记者维奥利（Marco Violi）、反川普抗议者耶里克（Maxwell Yearick）和喜剧演员海德（Sam Hyde）。

联邦调查人员已确认当场死亡的枪手是来自宾州的库克斯（Thomas Matthew Crooks）。