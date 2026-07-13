破纪录热浪受袭美国中部 多地高温创历史新高

afp_tickers

分享

2 分钟

（法新社华盛顿12日电） 破纪录热浪今天席卷美国中部，打破北部平原到洛矶山脉（Rocky Mountains）等地的高温纪录。

法新社报导，根据美国国家气象局（National Weather Service）初步资料，在犹他州（Utah）首府盐湖城（Salt Lake City）以及蒙大拿州（Montana）最大城比灵斯（Billings），最高温皆达到华氏109度（约摄氏43度）。

两座城市气温都改写逾150年有纪录以来的历史新高，分别超越先前的华氏107度（摄氏41.7度）及华氏108度（摄氏42.2度）最高温纪录。

酷热高温也阻碍了在科罗拉多州（Colorado）和犹他州的大规模野火救灾，预计高温会持续到周二。

就在一周前，美国东部才遭受另一波热浪侵袭，纽约（New York）及费城（Philadelphia）气温一度攀升至约华氏104度（约摄氏40度）。

受气候变迁影响，全世界热浪日益频繁且更加猛烈，主要是因为煤炭、石油、天然气的燃烧，以及温室气体的排放。

西欧也经历了有纪录以来最炎热的6月。根据世界卫生组织（WHO）统计，该波热浪导致超过1300人丧生。