破纪录登山客齐聚西藏 挑战征服全球14座8000米高峰

afp_tickers

2 分钟

（法新社加德满都8日电） 创纪录数量的登山客最近齐聚西藏，准备攀登希夏邦马峰（Shisha Pangma），以完成登山运动的巅峰成就－－征服全球最高的14座山峰。

据报导，至今只有约50人已完全征服全球14座海拔8000公尺以上的高峰，这项壮举需要花费数年甚至数十年时间才能完成。

本月约有20人在角逐这项纪录，其中一些人因为看到一部Netflix纪录片而深受鼓舞。

22岁巴基斯坦登山家卡席夫（Shehroze Kashif）告诉法新社，「这个社群正持续壮大，我们代表了世界各地的登山运动。」

「我认为这很棒…他们正在完成他们的梦想，就像我一样。」

义大利传奇探险家梅斯纳（Reinhold Messner）在1970年首次登顶后，花费16年时间，才在1986年征服世界14座8000公尺高峰，成为全球第一人。

不过，多数聚集在西藏希夏邦马峰大本营的登山客，都是近几年内才开始尝试达成这项壮举。

他们都已经登顶另外13座8000公尺以上高峰。

去年2名美国女性及其尼泊尔向导命丧雪崩后，中国禁止登山客挑战标高8027公尺的希夏邦马峰。这起意外事件之后，许多登山家一直在等待开山。