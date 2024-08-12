社群媒体助长过度消费 TikTok吹起「少买」风

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿11日电） 被美国生活成本升高和广告轰炸压得喘不过气来的年轻人，现在纷纷跑上TikTok表态抵制。

网红培瑞斯（Kara Perez）告诉法新社：「当你生命中的每一刻都觉得自己正在被推销某种东西，然后那些东西的价格还不断上涨，你会花钱花到精疲力尽。」

长期以来，社群媒体只容得下完美的家居、奢华的衣柜和各式各样的美容产品，但一种新趋势正以相反的方式袭来：敦促人们重新利用、更节俭、优先考虑品质而不是数量。

这所谓的「消费不足风格」强调永续生活、用你有的东西，与占据Instagram和TikTok的过度与过量消费是天与地的差别。

TikTok用户loveofearthco一段观看次数超过10万的影片，批评社群媒体上经常被放大和鼓励的过度消费趋势：「我把我根本没有的钱，花在了我不需要的东西上。」

另一个用户nevadahuvenaars则分享了何谓「正常」消费：二手家具、朴素的衣柜、玻璃瓶改造的装饰、备餐便当、没那么多的保养品。

尽管Z世代和千禧世代尤其感受到手头拮据，美国经济仍在蓬勃发展，企业利润创历史新高，货架上的商品价格也很「高贵」。

文化和消费者行销分析师马可尼（Tariro Makoni）告诉法新社，某种程度上，在经济和地缘政治不确定的时期，「这对消费者来说几乎算是情感操控」。

她认为，许多年轻人普遍采用的「先买后付」（BNPL）助长消费，扭曲了获取财富的方式，但在通货膨胀这么多年后，许多人是不得已做出这样的结论：他们跟不上社群媒体平台鼓吹的过度消费习惯。