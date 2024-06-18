社群媒体影响心理健康 美国医务总监吁加注警语

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（法新社华盛顿17日电） 美国医务总监莫西（Vivek Murthy）今天表示，社群媒体平台应加注像菸盒上的健康警语，以维护青少年的心理健康。

莫西在「纽约时报」刊出的一篇文章中，称社群媒体是造成年轻人普遍出现心理健康危机的「重要因素」，呼吁「该是时候要求在社群媒体平台加注医务总监的警告标签，表明社群媒体与青少年承受严重心理健康危害有关」。

莫西说，每天花超过3小时使用社群媒体，会让青少年出现焦虑与忧郁症状的风险增加一倍，而在2023年夏季，青少年每天使用社群媒体的平均时数为近5个小时。

他写道：「加注医务总监的警告标签需要国会采取行动，这将定期提醒家长与青少年，社群媒体尚未经证明是安全的。」

他还说：「菸草研究的证据显示，警语标签可提高大家的意识并改变行为。」

莫西提到国会议员先前为了因应与车辆有关的高死亡率所采取的行动，包括要求系安全带、装上安全气囊与进行碰撞测试，让行车变得更安全。

至于菸草影响健康的警告标签，是经联邦政府要求下，于1965年首度出现在美国菸品上。

莫西今天也呼吁全美学校「确保教室学习与社交时间不会使用到手机」。他也说，父母应该等到中学以后，才让他们的孩子使用社群媒体，并在「睡觉、用餐与社交聚会期间创造无手机的环境」。