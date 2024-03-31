社群平台出现拜登遭绑图 川普遭批评

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（法新社华盛顿30日电） 前美国总统川普创立的社群平台出现争议影片，当中可看到现任总统拜登被绑起来，彷佛被绑架了一般的图片，这在今天引发批评声浪。

这支昨天发布在「真实社群」（Truth Social）的影片显示，两辆皮卡车行驶在高速公路上，每辆车都有支持川普的标志和旗帜，但第2辆皮卡车车尾有着一张拜登双手被捆绑在身后的图片。

拜登的竞选团队表示，川普的贴文有引发暴力之虞。随着11月大选日渐逼近，共和党籍川普在攻击民主党籍拜登的用字上也愈来愈刻薄。

拜登发言人泰勒（Michael Taylor）告诉法新社说：「川普这张图片，是当你号召大屠杀，或是当你告诉骄傲男孩（Proud Boys）『后退待命』时会上传的那种垃圾。」他口中的「骄傲男孩」指的是参与2021年1月6日美国国会大厦袭击事件的极右翼团体。

泰勒接着说：「川普经常煽动政治暴力，民众应该严肃看待此事，问问（2021年）1月6日为保护我国民主而遭袭击的国会警察就知道了。」

川普竞选团队对此毫无歉意。

川普竞选团队发言人史帝芬．张（Steven Cheung）说：「民主党人和那些精神错乱的疯子，不仅号召对川普和他的家人发动卑鄙暴力，也真的把司法制度当作武器来对付他。」

川普长久以来一直有动用黑暗好斗语言，并发布挑衅图片的历史。

这个月月初，他警告说，拜登如果在11月总统大选胜出，美国汽车业，甚至某些人听说全美都会遭到「血洗」。

去年12月，他指控移民「毒害美国人血液」。

去年11月，川普猛烈抨击政敌，矢言将「铲除在我国境内像害虫一样生活的共产主义者、马克斯主义者、法西斯主义者，和激进左翼暴徒」。

81岁的拜登近来则是以其人之道，还治其人之身，嘲笑比他小4岁的川普「老了」、「身材走样」，认知能力也愈来愈不行。