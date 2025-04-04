祖克柏多次游说川普 盼Meta避免反垄断审判

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（法新社华盛顿3日电） 美国媒体指出，科技巨擘Meta执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）近来多次造访白宫并试图说服总统川普，期盼能在4月14日反垄断案开庭审判之前，达成Meta与政府的和解。

美国联邦贸易委员会（Federal Trade Commission）于2020年对Meta提起诉讼，指控公司前称为脸书（Facebook）的Meta曾非法收购潜在竞争对手，特别是Instagram和WhatsApp，以消除竞争威胁。 「纽约时报」（The New York Times）报导，祖克柏近几周多次造访白宫，以及川普位于佛罗里达州的海湖俱乐部（Mar-a-Lago），试图最后一搏，避免让他的公司面临长达7至8周的审判。 该案审判将在华府的联邦法院进行，祖克柏和Meta前高阶主管桑德柏格（Sheryl Sandberg）等人将出庭。

法新社联系时，Meta发言人表示：「马克（祖克柏）持续跟政府就美国科技领导地位进行会谈。」

自从川普二度入主白宫以来，祖克柏透过频繁拜访，以及在内容审核等方面对公司政策进行显着调整，来积极争取川普支持，并于政治立场上与共和党政府保持一致。 联邦贸易委员会提诉的案件，将聚焦于Meta在2012年收购Instagram、2014年收购WhatsApp。

联邦贸易委员会正试图迫使Meta出售这些社群程式，但因为有可能会经过多次上诉，最终结果出炉恐需耗时数年。