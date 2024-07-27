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祸不单行 马尼拉外海沉没油轮载运油料开始外漏

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（法新社马尼拉27日电） 菲律宾海岸防卫队今天表示，25日在首都马尼拉外海沉没的菲律宾籍油轮新地号（MT Terra Nova）载运的140万公升工业燃料油，已开始有部分漏出流入马尼拉湾（Manila Bay）。

新地号前天一早受到恶劣天候影响沉没，造成1名船员身亡，并使得菲律宾可能面临史上最严重漏油灾难。菲律宾海岸防卫队为了避免环境惨剧，正和时间赛跑。

新地号漏出的浮油规模已增加2倍多，目前估计在马尼拉湾绵延12至14公里。数以千计菲律宾渔民和观光业者的生计仰赖这片海湾。

菲律宾海岸防卫队原本表示，漏油似乎来自这艘油轮航行所需柴油，但现在认为其载运的工业燃料油也外漏。

菲律宾海岸防卫队发言人巴里罗（Armando Balilo）说，潜水人员今天下水检查新地号船身时，见到从油槽闸阀流出「极少漏油」，但「还未达紧急程度，只有少量正在外流，油槽仍完好」。

他并表示，菲律宾海岸防卫队希望明天能够开始抽取漏油，载运回收油的船只正在前往现场，估计至少需要7天时间才能抽完。

凯米台风带来的豪雨加上季节性降雨，使得马尼拉及周围地区近几天遭受大雨狂袭。新地号启航后因天候恶劣，欲返回位于马尼拉西方的利迈港（Port of Limay），但在距离港口还差近7公里处沉没，如今躺在海面下34公尺的海床上。

菲律宾海岸防卫队先前警告，若新地号载运的油料全部泄漏，会酿成一场「环境大灾难」。

菲律宾海岸防卫队为了防范巴里罗稍早形容的「最坏情况」出现，已部署拦油索并出动3艘船在漏油上泼洒分散剂。巴里罗并请求渔民暂停在马尼拉湾捕鱼，以免民众吃到遭污染渔获。

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