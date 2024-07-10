禁药案初步调查 世界反禁药组织未偏袒中国选手

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（法新社巴黎9日电） 今天公布的一份独立报告显示，在23名中国游泳选手违禁药物检测呈阳性却仍获准参赛一案中，世界反禁药组织（WADA）并未表现出对中国的「偏袒」。

美国「纽约时报」和德国第一电视台（ARD）今年4月报导，这些中国游泳选手在2020年底和2021年初于中国国内举行的赛事中，验出对禁药「曲美他?」（trimetazidine）呈阳性反应。

中国反禁药机构判定这些选手是在下榻饭店误食了遭污染的食物，才会摄入曲美他?，因此没有理由对他们采取任何行动。

世界反禁药组织采纳中国当局的说法，并未制裁这些游泳选手，其中11人已获选参加本月26日登场的巴黎奥运。

此事在全球引发轩然大波，美国反禁药机构指控世界反禁药组织掩盖事实，为此，世界反禁药组织邀请前瑞士检察官柯蒂尔（Eric Cottier）监督独立调查工作；临时调查结果今天公布。

报告指出：「在这份完整的档案中，没有任何迹象表明世界反禁药组织对这23名药检曲美他?呈阳性的游泳选手表现出偏袒或顺从。」

世界反禁药组织主席班卡（Witold Banka）乐见这项调查结果，重申外界对该组织处理此事的批评，实属「地缘政治」紧张局势所致。

39岁的班卡表示，「有一些令人反感的指控，美国有些人声称有掩盖事实的情事」，还说世界反禁药组织考虑对这些批评人士采取法律行动。