禁青少年使用社群媒体 各国进度一次看

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（法新社巴黎11日电） 继澳洲等国家陆续禁止青少年与幼童使用社群媒体，世界许多国家也正加速推行这项行动。

欧盟一个专家委员会预定13日向欧盟执委会（European Commission）提交建议，讨论欧盟27成员国共同推动禁止孩童使用社群媒体。

世界各国与地区推行进度不一，根据法新社汇整，目前已实施或已提出相关限制的国家超过20个，其中5国已开始执行。

大多数国家是在近期才推出这些措施，限制对象以15岁或16岁以下孩童为主。

●已实施或通过立法

澳洲：自2025年12月起禁止16岁以下孩童使用社群平台。

巴西：自今年3月强制要求社群媒体实施严格的年龄验证，并将16岁以下的帐号直接与家长的绑定。

中国：自2019年起设立规范，逐步收紧未成年人接触社群媒体。最初限制游戏上网时间并设宵禁，自2023年起，同样的规定扩及社群媒体及串流影音平台。

印尼：自3月起禁止16岁以下儿童使用社群媒体。

马来西亚：6月跟进实施，并规定16岁以下不得注册主要社群平台。

土耳其：今年4月通过立法，预定年底生效，禁止15岁以下未成年人使用社群媒体。

●已宣布将实施

阿拉伯联合大公国：上个月宣布，禁止15岁以下孩童使用社群媒体；预计明年实施。

希腊：今年4月初宣布，计划自2027年1月1日起禁止15岁以下孩童登入社群媒体。

奥地利、斯洛维尼亚：正准备立法，分别规定14岁及15岁以下禁用社群媒体。

德国：总理梅尔茨（Friedrich Merz）支持限制令、甚至全面禁止孩童使用社群媒体。德国专家委员会建议，可「依年龄分级禁止」或「针对特定平台来设限」。

瑞典：已有类似讨论，政府委员会建议于2028年初全面禁止15岁以下孩童使用社群媒体。

爱尔兰：政府已表示，若欧盟迟迟无决定，不排除自行立法。

丹麦：于2025年10月宣布，将提案禁止15岁以下孩童使用「多个社群媒体平台」。

挪威：预计年底前提案，禁止16岁以下孩童使用社群媒体。

英国：拟自2027年初起，全面禁止16岁以下儿童使用社群媒体。

加拿大：宣布希望将社群媒体最低使用年龄设为16岁。

印度：境内数个邦正讨论对孩童推出相关限制，中央政府表示，正与各大平台业者协商可能措施。

●立法审议中

法国：；今年1月国民议会一读通过，禁止15岁以下孩童使用社群媒体，但参议院随后作修改，仅针对危害较大的平台实施，这一变动引发欧盟的关切，最终版本可望数周内出炉，政府期盼最快能于9月实施。

葡萄牙：正讨论立法，拟定16岁以上为法定年龄，可自主注册使用社群平台、服务、游戏及应用程式。

西班牙：提案将注册社群媒体的最低年龄，由14岁上调至16岁。

义大利：国会正在审议法案，禁止15岁以下孩童使用社群媒体。（编译：纪锦玲）