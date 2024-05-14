离婚3年 比尔盖兹前妻退出共有慈善基金会

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（法新社洛杉矶13日电） 美国慈善家梅琳达．佛兰契．盖兹（Melinda French Gates）今天宣布将离开她与前夫比尔．盖兹（Bill Gates）共同创立的非营利基金会。

现年59岁的佛兰契．盖兹3年前与68岁的科技公司微软（Microsoft）共同创办人比尔．盖兹离婚。

依据两人之间的协议，佛兰契．盖兹将获得125亿美元，用于她「代表妇女及家庭」的慈善事业。

佛兰契．盖兹透过张贴在社群媒体的声明说：「经过深思熟虑和反省，我决定辞去我在比尔暨梅琳达盖兹基金会（Bill & Melinda Gates Foundation）的共同主席职务。」她将于6月7日正式离开基金会。

「这是美国和全世界妇女与女孩的关键时刻，那些为了保护与促进平等而奋斗的人们迫切需要支持。」

比尔．盖兹与梅琳达．佛兰契于1994年结为连理，2021年离婚。两人育有3名儿女。

两人离婚后，仍利用微软赚进的大笔财富持续打理两人共同成立的基金会。

总部位于西雅图的比尔暨梅琳达盖兹基金会2021年7月宣布，两人将继续携手合作，不过这项安排尚待检讨。

当时基金会声明指出：「两年后，如果有任何一方认为无法以共同主席的身分继续合作，佛兰契．盖兹将辞去共同主席与受托人职位。」

「在这样的情况下，佛兰契．盖兹的慈善事业将从比尔．盖兹那里获得个人资源。这些资源与基金会的捐款会完全切割，基金会捐款不受影响。」