离岸外包美国制造商受川普关税冲击

（法新社华盛顿13日电） 美国总统川普4月宣布对几乎所有贸易伙伴课徵关税时，早已将生产活动转移海外的宾州企业负责人内普勒联系为他公司生产户外家具的柬埔寨工厂，要求「停止生产」。

川普（Donald Trump）当时宣布的内容，包括对来自大部分贸易伙伴的进口商品课徵10%关税，而且对其中许多国家还预定祭出更高税率。以柬埔寨为例，川普当时计划的关税高达49%。

内普勒（Ben Knepler）告诉法新社：「当天晚间我们跟我们的工厂讲，在这种关税之下我们确实无法承受将自家产品销往美国。」

川普第一个总统任期期间对中国销美商品课徵关税后，内普勒设在宾夕法尼亚州的公司True Places就已将户外椅生产从中国转往柬埔寨。对内普勒跟他的公司而言，现在的这项决定更加艰难。

他回忆道：「当时我们在中国面临25%关税，在柬埔寨则是零关税。」

公司耗时一年才将庞大设备和模具搬到柬埔寨，如今竟然再度面临高关税。

川普的「对等」关税本月7日生效后，内普勒工厂的柬埔寨制户外椅面临的关税虽从原初宣布的49%显着降为19%，但相较于以往仍然可观。

从溜溜球到服装等各式各样产品，美国制造业曾历经多年离岸外包模式，内普勒的经验堪称诸多将生产移往海外的美国公司的写照。

为求生存，美国企业只能以各种策略去因应。

有人将新增成本转嫁给消费者；有人在关税高到令人却步时暂停进口，冀望川普会敲定让他们的生意恢复生机的双边贸易协议。

川普称他的关税是由其他国家负担，并宣扬今年会有数以百亿美元计税收进帐，不过企业不这么认为。

内普勒强调：「商品进入美国时是由我们支付关税。商品卖出去之前，支付那些关税的没有别人。」

经济学家示警，关税可能引燃通膨之火、拖累经济成长。

尽管川普称颂他的关税措施截至目前为止，对美国物价只造成有限影响，不过专家表示，关税对消费者的影响会花点时间逐渐显现。