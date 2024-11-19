科学家：勿将自然碳汇算入净零计画

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（法新社巴黎18日电） 科学家今天表示，各国不应将森林自然吸收的二氧化碳计入净零气候计画。当前政府与企业日益仰赖这类自然碳汇来抵消碳排，而非减少使用化石燃料，或研发更持久的碳处理方式。

各国代表聚集在亚塞拜然进行最新一轮联合国（UN）气候谈判之际，提出净零排放科学理论的科学家在一项最新研究中发出警告。

海洋、森林和土壤会从大气中吸收导致全球暖化的二氧化碳，意味着它们在抑制气温进一步上升方面扮演了关键角色。这些「自然碳汇」（carbon sink）目前吸收了人类排放的二氧化碳总量一半左右。

根据「巴黎协定」（Paris Agreement），各国承诺将全球气温升幅限制在工业化前水准的摄氏1.5度以内。

尽管各国没有具体说明该如何实现目标，科学家指出，全球需要在2030年底前减少近半碳排，并在2050年底前实现净零排放，即人类排放的温室气体需少于碳捕集量。

这项发布在科学期刊「自然」（Nature）研究的第一作者、英国牛津大学（Oxford University）科学家艾伦（Myles Allen）表示，一旦碳排量降到几乎为零，森林和大海便能吸收积聚在大气中多余的二氧化碳，从而使全球气温「稳定下来」。

艾伦在2000年代协助发展净零的科学理论，他在记者会中表示，但自此之后出现了「我当时没想到的问题」。

随着各国宣布气候计画，一些国家声称，国内森林和土地自然移除的碳量可以抵消其人民和工业的部分排放量。然而艾伦强调，不能仰赖自然碳汇「一次做两件事」。

他表示：「如果我们要依靠它们来清除过去的碳排…就不能同时利用它们来抵消未来化石燃料所产生的碳排。」

艾伦说，这或许看似温室气体核算的微小调整，但可能会让全球误以为正走在将气温升幅限制在1.5度的道路上，实际上却会超越2度，「且暖化将持续下去」。

艾伦表示，以俄罗斯为例，即使增加化石燃料使用，俄国仍称达成净零，因为它们拥有如此大片的森林。

挪威奥斯陆（Oslo）国际气候研究中心（Center for International Climate Research）研究主任皮特斯（Glen Peters）亦指出，欧洲联盟（EU）近期开始将森林的吸碳功能计入碳抵换计画。

艾伦认为，这些国家并非违反规则，「只是这些规则有些模糊」。

研究人员呼吁世界各国将目光投向「地质净零」（Geological Net Zero），意味着每排放1公吨化石燃料所产生的二氧化碳，就必须从大气中移出1公吨并将其永久埋回地底。

艾伦说，尽管从大气中提取二氧化碳的技术有望蓬勃发展，但目前仅有0.1%的二氧化碳排放被捕捉并封存，这个数字需要在本世纪中叶前增加至100%。