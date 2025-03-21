科学 “世界冰川日”有何重要意义 从雄伟的阿尔卑斯山脉到新西兰令人叹为观止的自然景观，全球各地都有冰川的身影，但如今它们正以不断加快的速度消融。而瑞士处于全球冰川监测工作的最前沿。联合国宣布，从今年起，每年的3月21日为“世界冰川日”，希望借此鼓励人们，对这些淡水储备在生态系统和人类社会中发挥的关键作用进行反思。 此内容发布于 2025年03月21日 - 09:00 1 分钟 Luigi Jorio 我通过报道、文章、采访和深度分析的方式报道气候变化和能源问题。我关注全球变暖对日常生活的影响，以及实现零排放的解决方案。 我热爱旅行与探索，曾学习生物学及其他自然科学。从事新闻行业已有20多年，现任瑞士资讯记者。 作者的更多报道 意大利语部 Michele Andina 我的工作重点是制作科学和技术主题的视频和播客。我专注于开发适用于手机观看的讲解型视频，将动画与纪录片风格相结合。 我在苏黎世艺术大学学习电影制作和动画，并于2004年开始在瑞士资讯担任视频记者。从那时起，我专注于为我们的视觉产品制作不同风格的动画。 作者的更多报道 Multimedia 其他5种语言 English en What World Glacier Day is all about 原版 更多阅览 What World Glacier Day is all about Italiano it Una Giornata mondiale dedicata ai ghiacciai 更多阅览 Una Giornata mondiale dedicata ai ghiacciai Português pt O que é o Dia Mundial das Geleiras 更多阅览 O que é o Dia Mundial das Geleiras 日本語 ja 「世界氷河デー」って？ 更多阅览 「世界氷河デー」って？ Русский ru Швейцария и Всемирный день ледников 更多阅览 Швейцария и Всемирный день ледников 相关内容 相关内容 世界冰川日：瑞士吹响冰川保卫战的号角 此内容发布于 2025年03月21日 21世纪以来，从阿尔卑斯山到新西兰，世界各地的冰川正以日益加速的势头消融。与此同时，在全球冰川监测议题上，瑞士正扮演着至关重要的角色。此外，今年3月21日将迎来首个“世界冰川日”。借此契机，人们将对冰川作为淡水资源的重要性进行深刻的探讨与反思。 更多阅览 世界冰川日：瑞士吹响冰川保卫战的号角 阅读最长 相关内容 外交事务 中国跨国镇压下的藏人和维吾尔人：”瑞士必须立即采取行动” 更多阅览 中国跨国镇压下的藏人和维吾尔人：”瑞士必须立即采取行动” 相关内容 生活&养老 享受合住生活的瑞士模特奶奶 更多阅览 享受合住生活的瑞士模特奶奶 相关内容 联邦政治 “瑞士和欧盟的双边道路行不通” 更多阅览 “瑞士和欧盟的双边道路行不通” 相关内容 海外瑞士人 在瑞士，想买房，没遗产…… 更多阅览 在瑞士，想买房，没遗产…… 相关内容 瑞士视角 瑞士媒体：“制造天下大乱”-特朗普的做法让人想起毛泽东的文化大革命 更多阅览 瑞士媒体：“制造天下大乱”-特朗普的做法让人想起毛泽东的文化大革命 讨论最多 下一个 以前 相关内容 讨论 提问者： Benjamin von Wyl 美国打退堂鼓，瑞士应该在促进世界民主的工作中，如何重新调整？ 美国原是瑞士在促进世界民主方面最重要的合作伙伴，特朗普上任后冻结了国际合作项目的资金，瑞士应该任何重新调整？ 参与讨论 2025年03月07日 3 赞 17 留言 查看讨论 相关内容 讨论 提问者： 张樱 随着政治和经济联盟加速洗牌，包括瑞士在内的各个小国该如何自处？ 对您所在的国家来说，哪些政治和经济联盟可以成为贵国在经济、外交和军事协调方面志同道合的伙伴？为什么？ 参与讨论 2025年03月05日 3 留言 查看讨论 相关内容 讨论 提问者： Giannis Mavris 未来的瑞士中立模式是什么？ 瑞士的中立性在当前的国际局势中确实面临挑战，但这并不意味着中立政策完全失效。相反，瑞士可能需要在保持中立的同时，灵活应对国际变化，以维护其国家利益和安全。 参与讨论 2024年11月13日 381 赞 276 留言 查看讨论 阅读最长 该故事中的文章 世界冰川日：瑞士吹响冰川保卫战的号角 您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。 请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。 阅读更多 下一个 以前 相关内容 什么是永久冻土？它为何构成威胁？ 此内容发布于 2025年03月10日 全球约11%的陆地被永久冻土覆盖，瑞士的阿尔卑斯山脉中有大量永久冻土。但气候变化令永久冻土温度升高，逐渐融化，这会造成非常严重的后果。请随瑞士资讯一起了解永久冻土。 更多阅览 什么是永久冻土？它为何构成威胁？ 相关内容 永久冻土融化威胁 瑞士 阿尔卑斯 山区，我们能如何应对？ 此内容发布于 2025年03月10日 从不稳定的山坡到落石，永久冻土(permafrost)-这层冻结的岩层-的融化正在给瑞士阿尔卑斯山脉等山区带来诸多影响。瑞士科学家正在引领全球研究，力求理解这一问题并找到解决方案。 更多阅览 永久冻土融化威胁 瑞士 阿尔卑斯 山区，我们能如何应对？ 相关内容 冰川消融为何关系到每一个人 阿尔卑斯冰川很可能到本世纪末期就会消失，其后果不仅会令瑞士高山有“切肤之痛”，而且整个欧洲也将受到波及。 更多阅览 冰川消融为何关系到每一个人 相关内容 “与垂死冰川道别实在令人伤感” 此内容发布于 2023年10月09日 瑞士的冰川正在迅速消融，其速度超过以往任何年份，仅过去两年里瑞士冰川的总体积就缩减了10%。 更多阅览 “与垂死冰川道别实在令人伤感”
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。