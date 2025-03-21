“世界冰川日”有何重要意义

从雄伟的阿尔卑斯山脉到新西兰令人叹为观止的自然景观，全球各地都有冰川的身影，但如今它们正以不断加快的速度消融。而瑞士处于全球冰川监测工作的最前沿。联合国宣布，从今年起，每年的3月21日为“世界冰川日”，希望借此鼓励人们，对这些淡水储备在生态系统和人类社会中发挥的关键作用进行反思。

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