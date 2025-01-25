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如何主动塑造人工智能，而不是被人工智能塑造？

人工智能既可以用来创造原创艺术，也可以用来窃取艺术家的作品。
人工智能既可以用来创造原创艺术，也可以用来窃取艺术家的作品。 Keystone

随着人工智能逐步改变全球经济与社会格局，各国在法规制定上的步伐不尽相同。瑞士，这个以稳健和创新著称的阿尔卑斯山国家，正以自己的方式探索监管路径。然而，立法的延误可能让它在国际竞争中稍显迟缓。瑞士能否在创新与监管之间找到最佳平衡点？这既是全球共同面临的难题，也是本文试图探讨的关键。

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除了报道金融科技、加密货币、区块链、银行和贸易以外，作为瑞士资讯swissinfo.ch的商业记者，我还在瑞士各地打板球，包括在冰冻的圣莫里茨湖。

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每个国家的立法者都在人工智能议题上进退两难。世界各国都认为这项突破性技术具有推动经济和社会向好发展的潜力。但如果运用不当，人工智能也会制造虚假信息，加剧社会歧视。我们面临的挑战是如何利用人工智能的积极作用，同时最大限度地降低危害风险。

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瑞士联邦通信管理局(OFCOM)负责制定瑞士人工智能监管的初步指导方案。相关建议原定于2024年年底前提交，但被推迟了一个月。

包括两名专门聘请的律师在内的15名专家已就这一“复杂议题”编写了三份基线报告，内容多达数百页。预计政府将在本月晚些时候发布这些报告。

瑞士联邦通信管理局表示，延迟的原因是其他政府部门需要更多时间来审阅报告并提出修改意见。

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接下来的步骤将耗时数月。首先，政府将根据联邦通信管理局的建议，对所需的人工智能监管做出决定。然后将法案提交议会进行辩论，接着就法案草案与产业、民间团体和其他相关方进行磋商。

其他国家的行动

根据最终立法形式的不同，拟议的新法律可能需要进行全民公决，这可能会将最终实施时间延迟数年。

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与此同时，其他国家也在推进各自版本的人工智能法规。欧盟去年夏天通过了一项人工智能法案，而英国政府则在2025年1月推出了一项全面的人工智能战略政策。

瑞士最终的人工智能法规必须考虑到不同社会群体截然不同的观点。

非政府组织“瑞士算法观察”(AlgorithmWatch Switzerland)去年发布了一份立场文件，呼吁立法者关注控制人工智能可能带来的有害副作用。

“我们想要什么样的人工智能？我们如何确保这项技术不会加剧现有的不公正现象，只为少数人的利益服务？我们又该如何主动塑造人工智能，而不是让人工智能反过来塑造我们？”报告指出。

“因此，在处理算法和人工智能问题时，政治家们必须展现出塑造未来的决心，以保护基本权利、捍卫民主并实现可持续发展。”

然而，商业团体担心被欧盟式的繁琐程序所束缚。瑞士人民党议员弗朗茨·格吕特(Franz Grtüer)在12月的在线期刊《Inside IT》上发表的一篇评论文章中总结了这种做法。

瑞士的选择

格吕特写道：“与其问需要什么样的法规，不如问我们需要做些什么，以及我们又如何才能让瑞士乃至整个欧洲在人工智能和数字化领域占据领先地位？”

根据瑞士资讯swissinfo.ch收集到的一系列法律意见，瑞士当局在人工智能监管方面有三条可能的路径可供选择。

瑞士可以效仿欧盟的做法，制定全新的法律，确定人工智能对整个社会造成的具体潜在威胁，并尝试通过新的法律条款来减轻这些威胁。

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或者，政府可以选择更新现有法律，如数据保护法，以应对人工智能可能带来的变化。瑞士在2021年就采取了这种方法，通过更新相关法律，将加密货币和区块链技术纳入现行监管体系。

第三种选择是效仿美国和英国的“创新优先”策略。这两个国家都选择暂时不制定新的法律，而是让数字创新在政府机构的监督下蓬勃发展。

1月13日，英国首相基尔·斯塔默(Keir Starmer)在宣布该国新的人工智能战略时表示：“在监管方面，我们将支持成长和创新。我们现在掌控着自己的监管制度，因此我们将在这方面走自己的路。”

取得平衡

瑞士要“走自己的路”，却受到与欧盟紧密经济联系的制约。瑞士一半以上的出口商品销往欧盟国家，而且瑞士与欧盟之间未来关系的重新界定依然处于微妙而复杂的博弈过程中。

法律和医学专家克尔斯廷·诺埃尔·沃金格(Kerstin Noëlle Vokinger)在12月告诉瑞士资讯：“瑞士被欧盟成员国包围，当然不能无视欧盟的人工智能法规。”

“但我不认为瑞士目前需要像欧盟那样的法规，因为欧盟的法规非常全面，横向监管所有人工智能技术。在创新和安全(包括个人权利)之间取得平衡至关重要。”

到1月底，瑞士公众将对瑞士想要走的道路有一个更好的认识。

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