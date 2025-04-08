瑞士与法国联手拯救“杜河皇帝鱼”

工作人员在杜河寻找濒危的“apron”小鱼。 Doubs Vivant

在中国长江流域，曾经数量众多的中华鲟如今正面临灭绝危机，长江白鲟更是已经被正式宣布灭绝。而在欧洲，法国与瑞士也在积极采取行动，试图挽救一种濒临灭绝的本土鱼类，并修复横跨两国边界的杜河(Doubs)流域的生态环境。然而，这些保护措施可能已经为时已晚。

10 分钟

相关内容

这种名为“apron”的小鱼(学名Zingel asper)，是一种身形纤细、呈棕褐色的鲈科鱼类，在瑞士汝拉州(Jura)被称为“杜河皇帝”(Roi du Doubs)。由于栖息地遭到破坏以及污染严重，该物种在瑞士被列为极度濒危(critically endangered)物种，在法国则属于濒危(endangered)物种。

长期以来，瑞士和法国政府一直在努力拯救这一物种。2016年，瑞士联邦政府与各州政府共同通过了一项生态恢复计划，旨在保护与杜河相关的生态系统。

这项措施的出台源于环保人士在《伯尔尼公约》(Bern Convention)框架下提出的“皇帝鱼申诉”(Apron complaint)，《伯尔尼公约》是一个旨在防止欧洲物种灭绝的具有法律约束力的国际条约。

然而，救援行动可能已经为时已晚。2012年，研究人员在杜河发现了52条皇帝鱼，这是过去15年内的最高纪录。然而，之后该物种数量持续减少，最后一次发现是在2023年。同年夏天，瑞士法语公共广播电视台(RTS)拍摄并报道了一次针对这种鱼的夜间搜寻。

2023年，在瑞士发现的最后一条皇帝鱼是一条雌鱼，它被短暂送至洛桑的Aquatis水族馆并在那里与法国的皇帝鱼进行人工繁殖。随后，这条鱼被转移至法国贝桑松(Besançon)的Citadel水族馆。

其后代现在还饲养在Aquatis水族馆和巴塞尔动物园。这些人工繁殖的皇帝鱼能否在野外生存？“杜河生机”(Doubs Vivant)组织的阿琳·沙普伊(Aline Chapuis)对此持怀疑态度。她说：“除非试一试，否则我们无法确定。”

目前，这条瑞士雌鱼已正式成为法国人工繁育计划的一部分，该计划致力于人工繁殖并最终将皇帝鱼重新引入自然环境。

洛桑Aquatis水族馆里，法国的皇帝鱼与瑞士同类进行繁育。 swissinfo.ch

为什么一条小鱼如此重要？

杜河皇帝鱼的灭绝，正是杜河流域生态系统濒临崩溃的象征。在瑞士的71种鱼类中，只有14种未被列为濒危。“从鱼类生态来看，瑞士的生物多样性状况堪忧，”沙普伊表示，“皇帝鱼的消失可能只是一个开端，未来可能会有更多鱼类灭绝。这是一个明确的警告信号。”

生物多样性不仅关乎单一物种的存亡，更决定了整个生态系统的稳定性。生态学家指出，健康的生态系统能提高环境应对气候变化和自然灾害的能力。此外，基因多样性能帮助物种通过自然选择更快适应环境变化。

伯尔尼公约如何推动环保行动？

2011年，瑞士多个自然保护组织向《伯尔尼公约》常设委员会(Standing Committee)提交申诉，指出杜河皇帝鱼正面临严重威胁。农业活动及污水处理厂的排放污染了杜河水体，导致水中矿物质和营养物质过剩。

2013年，该委员会建议瑞士和法国加强控制所有污染物的排放，并恢复皇帝鱼关键栖息地的连通性。委员会还强调跨国合作的必要性。因此，法国和瑞士的研究人员现已建立合作机制，共享水质监测数据、鱼类种群信息及环境变化情况。

2017年，两国政府签署协议，加强对杜河三座水电大坝的管理。新规减少了大坝排水对鱼类产卵地的破坏，有助于维护河流生态系统的稳定。

未来还需要采取哪些措施？

瑞士环境部(environment ministry)发言人雷贝卡·赖希林(Rebekka Reichlin)表示，大部分行动计划已落地实施，并产生效果。目前，瑞士小镇勒洛克勒(Le Locle)的污水处理厂正在建设，而法国的奥库尔(Ocourt)和贝勒方丹(Bellefontaine)也在改造拦河坝结构。这些拦河坝不仅影响水流，还可能阻碍鱼类洄游、改变水温、影响沉积物流动，对皇帝鱼等水生生物构成严重威胁。

2024年12月，《伯尔尼公约》常设委员会对瑞士在杜河采取的生态修复措施表示认可，称其为“循序渐进且可持续”的生态恢复模式。但委员会再次敦促瑞士和法国进一步加强跨境合作。目前，瑞士已将国家行动计划延长至2030年，而法国的第四期行动计划也将在2030年到期。

环保组织“杜河生机”呼吁采取更具体的措施，防止农业及林业活动对杜河水系造成破坏，并加强法瑞合作，确保水质长期改善，“因为污染不受国界限制。”

或许，杜河皇帝鱼已经永远消失在瑞士水域，但它所推动的生态保护工作，将惠及其他物种。正如沙普伊所说：“打造一个尽可能接近自然状态的生态系统，始终是值得努力的目标。这不仅对环境有益，也对人类自身有益。”

全球鱼类灭绝危机 瑞士和法国并不是唯一面临鱼类灭绝危机的国家。由于人类活动的影响，世界各地的鱼类物种正逐渐消失。例如，原产于中国长江的白鲟(Chinese paddlefish)，自2003年以来便再未被发现，过度捕捞和水坝建设被认为是导致其灭绝的主要原因。 在北美五大湖，黑西斯科鱼(Balck Cisco)曾一度数量众多，但自2006年起便未再现身，而过度捕捞被认为是其消失的部分原因。 此外，2024年，亚马逊河的两种洄游鲶鱼(Amazonian catfish)因受到过度捕捞及水电站建设的影响，被正式列入国际保护名单，显示出全球范围内鱼类物种正面临严峻的生存挑战。

长江濒临灭绝的鱼类物种 长江曾是世界上最富饶的淡水生态系统之一，但由于水利工程建设、环境污染、航运发展和过度捕捞，许多鱼类正濒临灭绝。 长江白鲟(Chinese Paddlefish)，被誉为“中国淡水鱼之王”，是距今1.5亿年前的白垩纪残存下来的极少数远古鱼类之一。2003年在长江宜宾南溪江段最后一次被观察到。研究表明，它可能已在2005年至2010年间灭绝，并于2022年被世界自然保护联盟(IUCN)正式宣布灭绝。 中华鲟(Chinese Sturgeon)的情况同样严峻，葛洲坝建成后阻断其洄游路线，野生种群数量锐减，2013年后再无天然产卵记录。尽管中国已加强人工繁育，2024年放流中华鲟数量突破100万尾，但其自然繁殖仍未恢复。

(编译自英语：樊桦/gj)