立足瑞士 报道世界
登录

科技股卖压拖累美股普遍收黑 亚股跌多涨少

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社香港21日电） 美国大型科技股昨天遭遇获利了结卖压，拖累美股普遍收低，亚洲股市今天跌多涨少。

美国近来公布的一系列经济数据不如市场预期，更加证明美国经济持续放缓，但仍不足以驱动标普500和那斯达克指数续创新高。

数据显示，美国上周初次申请失业给付的人数高于预估、新屋开工户数下滑，且一项评估6月商业信心的关键指数较5月大幅滑落。

明尼阿波利斯联邦准备银行总裁卡西卡里（Neel Kashkari）表示，可能需要1至2年时间才能把通膨压向美国联准会（Fed）设定的2%目标。这与他其他同僚提出的警告相符，意味他们还不急着降息。

人工智慧（AI）晶片大厂辉达（NVIDIA）、苹果（Apple）及微软（Microsoft）等科技巨头昨天股价纷纷下挫，使提振降息希望的经济数据黯然失色。

辉达在本周稍早超越微软，登上全球上市公司市值龙头宝座，但昨天收盘大跌3.5%，市值随之缩水，将全球市值第一的头衔交还微软。

亚股普遍随美股跌势收低。东京、香港、上海、首尔、威灵顿、台北及马尼拉等股市均收低；新加坡、雪梨及雅加达股市则收高。

BetaShares Holdings主管戴席瓦（Chamath de Silva）表示，「美国科技股昨晚的卖压已产生影响，近几个交易日美元也普遍走强，这些通常对亚股构成压力」。

在近几周，外界对联准会预计今年底前降息逾1次的希望正在消退，这已带动美元对其他货币升值。同时，日本央行日本银行拒绝加快紧缩货币政策，使日圆遭受打击。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

瑞士6月9日全民投票：怎样才能遏制医疗卫生费用的上涨？

关于6月9日瑞士全民投票中的两项遏制卫生医疗费用的全民动议，你有什么看法？我们很想知道你对此的想法。

参与讨论
75
79 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

你怎样对待身边的假新闻？

你所在的国家有哪些打击假新闻的措施？在遇到假新闻或虚假信息时，你怎么识别，并会怎么做？

参与讨论
29
41 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
10
36 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团