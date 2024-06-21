科技股卖压拖累美股普遍收黑 亚股跌多涨少

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（法新社香港21日电） 美国大型科技股昨天遭遇获利了结卖压，拖累美股普遍收低，亚洲股市今天跌多涨少。

美国近来公布的一系列经济数据不如市场预期，更加证明美国经济持续放缓，但仍不足以驱动标普500和那斯达克指数续创新高。

数据显示，美国上周初次申请失业给付的人数高于预估、新屋开工户数下滑，且一项评估6月商业信心的关键指数较5月大幅滑落。

明尼阿波利斯联邦准备银行总裁卡西卡里（Neel Kashkari）表示，可能需要1至2年时间才能把通膨压向美国联准会（Fed）设定的2%目标。这与他其他同僚提出的警告相符，意味他们还不急着降息。

人工智慧（AI）晶片大厂辉达（NVIDIA）、苹果（Apple）及微软（Microsoft）等科技巨头昨天股价纷纷下挫，使提振降息希望的经济数据黯然失色。

辉达在本周稍早超越微软，登上全球上市公司市值龙头宝座，但昨天收盘大跌3.5%，市值随之缩水，将全球市值第一的头衔交还微软。

亚股普遍随美股跌势收低。东京、香港、上海、首尔、威灵顿、台北及马尼拉等股市均收低；新加坡、雪梨及雅加达股市则收高。

BetaShares Holdings主管戴席瓦（Chamath de Silva）表示，「美国科技股昨晚的卖压已产生影响，近几个交易日美元也普遍走强，这些通常对亚股构成压力」。

在近几周，外界对联准会预计今年底前降息逾1次的希望正在消退，这已带动美元对其他货币升值。同时，日本央行日本银行拒绝加快紧缩货币政策，使日圆遭受打击。