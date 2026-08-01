秘鲁前总统乌马拉 洗钱判决遭宪法法院撤销

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（法新社利马31日综合外电报导）秘鲁前总统乌马拉（Ollanta Humala）因涉入巴西建筑集团奥德布雷契行贿案，依洗钱罪名遭判刑15年。法院今天撤销这项判决后，乌马拉已经获释返家。

乌马拉因涉及巴西建筑集团奥德布雷契（Odebrecht）行贿丑闻被依洗钱罪判刑15年，今天罪名遭撤销并获释出狱。

倾左的乌马拉曾在2011年至2016年间领导秘鲁。他是在2011年的第二轮选举中击败偏保守的藤森惠子（Keiko Fujimori）赢得总统大位，不过藤森惠子日前在大选中胜出并已于28日就职。

现年64岁的乌马拉，今天晚间在警方护送下搭车离开利马（Lima）监狱，支持者也到场见证。

乌马拉是秘鲁首名因奥德布雷契集团行贿案受审的前领袖；这起丑闻还牵连另外3名前总统，分别是托雷多（Alejandro Toledo）、毕斯卡拉（Martin Vizcarra）以及卡斯蒂约（Pedro Castillo）。他们4人皆在位于警察基地一间特别设置的专属监狱内服刑。

乌马拉在这座小型监狱外告诉记者：「我们（夫妻）一直是政治与司法迫害的受害者。」

乌马拉夫妇去年因在两次总统选举中，接受奥德布雷契集团及委内瑞拉政府的非法政治献金被判有罪。他的妻子艾瑞迪亚（Nadine Heredia）随后赴巴西寻求庇护，目前未归。

乌马拉返家后表示，岳母及1名孩子正在家中等待。他表示「从未接受来自委内瑞拉或巴西的竞选献金」。「但是他们把我们拖入法院，我们因意识形态而招致刑事审判。」

秘鲁宪法法院宣告乌马拉的判决无效，刑事法庭随后下令将他释放。

秘鲁新任外交部长埃斯帕（Carlos Espa）称这项裁决「公正」。他先前表示：「我对法院的裁决感到非常欣慰。」

2016年，奥德布雷契集团以7亿8800万美元（约新台币254亿5240万元）贿赂外国领袖及政府官员，藉以赢得拉丁美洲基础建设工程合约，后来集团同意支付35亿美元罚款。

奥德布雷契被视为这起史上规模最大的跨国行贿案元凶，集团方面承认2005年至2014年间，至少支付秘鲁官员2900万美元贿款。