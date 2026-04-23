秘鲁总统喊停F-16军购 外长防长双请辞

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（法新社利马22日电） 秘鲁代理总统巴卡沙（Jose Maria Balcazar）决定暂停采购24架美国F-16战机，价值35亿美元。外交部长与国防部长今天双双请辞，以示抗议。

两位部长指出，这项向美国采购案早已完成签署，如今产生疑虑，将损及秘鲁作为贸易伙伴的信誉。

法新社报导，秘鲁近10年间更迭了8位总统，4月12日举行总统大选，计票已延误，如今又陷混乱，两位部长突然请辞，更加剧局面动荡。

目前总统大选结果尚未出炉，若首轮投票中若没有候选人取得绝对多数，将于6月7日举行第2轮决选。

代理总统巴卡沙昨天表示，他会将这项军购案的决定权留给新任总统。

美国驻秘鲁大使、来自商界的纳瓦洛（Bernardo Navarro）17日在X平台发文警告：「如果你们言而无信，损害美国利益，请放心，我将代表美国总统川普及其政府动用一切手段，以维护美国与我们区域的繁荣和安全。」

外界普遍认为，纳瓦洛此言是针对军购案变数而发的。

今天巴卡沙在国营电视台向秘鲁民众保证，他「无意与美国对立」。

巴卡沙表示，「国内重大的社会落差问题必须解决」，他停止这项军购案是为了确保公帑「能合理适当使用」。

外交部长塞拉（Hugo de Zela）表示，这项决定「危及我国安全、损害国家信誉」。

塞拉强调，在国防委员会（National Defense Council）批准了F-16采购案之后，合约已于20日签署，首付款应在今天支付。

国防部长狄亚士（Carlos Diaz）则指出，战机采购并非政治操作，「而是攸关国家安全与防卫」。

巴卡沙昨天否认军购案已经完成。巴卡沙今年2月才接替上一位被弹劾的总统赫里（Jose Jeri），其代理任期将于7月28日结束。

国会议长罗斯皮格里欧西（Fernando Rospigliosi）呼吁巴卡沙遵守与美国签订的合约，以避免「政治、法律以及地缘政治问题」。

极右派国会议员孟多雅（Jorge Montoya）则主张弹劾巴卡沙，要让他成为10年来第5位被弹劾的总统。

秘鲁在2024年10月宣布要汰换老旧的防空机队，购买新型战机。

秘鲁的国家评选会去年选定F-16战机，而参与竞标的法国「飙风」（Rafale）与瑞典「狮鹫」（Gripen）落选，评选会指明这是以技术与地缘政治为考量。（编译：纪锦玲）