秘鲁总统大选藤森惠子胜出 左派候选人质疑不公

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（法新社利马2日电） 在秘鲁总统大选中落败的左派候选人桑杰士（Roberto Sanchez）今天表示，他将向泛美人权委员会（Inter-American Commission on Human Rights）提出上诉，挑战右翼对手藤森惠子（Keiko Fujimori）的胜选结果。

桑杰士指控旅居海外秘鲁人的投票存在舞弊。根据他所属政党「一起为了秘鲁」（Together for Peru）所发表的声明，他在选举结束两天后便提出了上诉。

秘鲁选举当局本周表示，在6月7日的决选中，藤森惠子以50.13%的得票率当选，而桑杰士的得票率则为49.86%。

桑杰士先前曾要求宣布海外选票无效，但遭到全国选举评审委员会（National Jury of Elections）驳回，理由是相关指控缺乏根据。

声明指出，这位左派候选人对海外选票提出质疑，是因为「选举过程中规则发生变动，导致决选时无法对秘鲁领事馆的海外计票表进行数位化处理」。

全国选举评审委员会预计将于本周正式宣布51岁的藤森惠子为当选总统，她将于7月28日就职，接替现任总统巴卡沙（Jose Maria Balcazar）。

她的胜利标志着藤森家族在时隔20多年后重返秘鲁总统宝座。她的父亲、已故的藤森谦也（Alberto Fujimori）当年因人权侵犯和贪腐指控流亡日本并辞职。

藤森惠子的胜选是近期拉丁美洲右翼领袖胜选浪潮的一部分，其中部分人获得了美国总统川普的背书。