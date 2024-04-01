秘鲁总统拥劳力士未申报 检方要求呈交

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（法新社利马31日电） 秘鲁当局展开贪腐调查，对总统博鲁阿尔特（Dina Boluarte）寓所拂晓突袭搜查，检方今天要求她呈交自己拥有的劳力士手表。

61岁的博鲁阿尔特遭疑在政府任职期间非法致富，并且未申报多只名贵手表。博鲁阿尔特2022年上台后被发现佩戴名贵手表。

检方办公室表示，总统已被正式要求在4月5日提出宣誓声明时，呈交这些劳力士手表。

检方办公室发表声明说，当局昨天拂晓突袭行动中未发现这些名表。而在电视台的影片中可以看到探员破门而入的惊人画面。

检方表示有寻获调查相关其他物品。当地媒体表示，搜查到的文件显示其中一只手表的取得时间。

但博鲁阿尔特的委任律师卡斯塔尼达（Mateo Castaneda）昨天告诉媒体，警方在行动中发现部分手表。

卡斯塔尼达告诉RPP电台：「他们没带走，但是有拍照纪录。大约10只表，有些表不错，但我不确定是否是劳力士。」

因应被传唤，博鲁阿尔特今天要求立即提供宣誓声明，尽早厘清调查中的事实，而不是预计的4月5日。

她未证实是否会依照检方要求，呈交劳力士手表。

博鲁阿尔特曾经表示，这些手表是她自18岁起辛勤工作的成果。

根据秘鲁宪法，博鲁阿尔特若因此案遭起诉，必须等到2026年她卸任或遭弹劾后，始能开庭审理。

国会可能会罢黜博鲁阿尔特，但弹劾总统有待掌控国会的右倾团体与其左翼对手合作，不过这点不太可能。这些右倾团体是博鲁阿尔特的主要支持者。