秘鲁总统涉贪遭调查 敏感时刻6部长先后辞职

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（法新社利马1日电） 在总统博鲁阿尔特因佩戴来源不明的名表遭调查后，秘鲁内阁有6名部长级的官员，在敏感时刻突然先后辞职。

在秘鲁深陷「劳力士门」（Rolexgate）丑闻之际，内政部长托瑞斯（Victor Torres）率先请辞，他指挥的警察，两天前突袭搜查了博鲁阿尔特（Dina Boluarte）的办公室和住处。

几个小时后，主掌妇女事务、教育、农村发展、生产、外贸事务的机关，共5名部长也跟着接连辞职。

秘鲁政府并未对6名部长的请辞多做解释，但一口气有6名部长在新任总理阿德里安森（ Gustavo Adrianzen）领导的内阁面临国会信任投票的两天前辞官，颇不寻常。

今天晚上，博鲁阿尔特火速任名6人担任部长取代请辞者。

托瑞斯在内阁会议后表示，他是因个人因素请辞。

但一般认为，托瑞斯会离开，源于对博鲁阿尔特的办公室和住处进行突袭式搜索，因此遭到秋后算帐。不过，托瑞斯也因为街头犯罪急遽增加，而在国会受到极大批评。

托瑞斯表示，是他自己与博鲁阿尔特协调要离开的。托瑞斯告诉记者：「是我要离开的，因为我向那位女士（博鲁阿尔特）提出要求，而她接受了。」

秘鲁政界动荡不安，该国在过去8年间换了6个总统。