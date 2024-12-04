秘鲁总统隆鼻神隐2周未告知国会 议员要求下台

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（法新社利马3日电） 秘鲁总统博鲁阿尔特（Dina Boluarte）去年因接受隆鼻手术而神隐2周，今天引发强烈争议，部分国会议员呼吁将她免职，因为她在手术期间未将总统职权交由代理。

法新社报导，62岁的博鲁阿尔特2023年夏天接受手术，在社群媒体和当地媒体上闹得沸沸扬扬，但曾在博鲁阿尔特政府担任总理的奥塔罗拉（Alberto Otarola）今天向国会委员会透露这个消息，才获得正式证实。

奥塔罗拉告诉调查的国会议员说：「她（博鲁阿尔特）告诉我她要隆鼻…接受鼻子手术，不过，是因为呼吸问题。」

国会监督委员会正在调查博鲁阿尔特在2023年6月28日至7月10日之间的行踪，当时她完全消失在公众视线中。

当地媒体报导，当时博鲁阿尔特在利马的一家诊所接受手术，没有公布，也没有将她的权力委托给国会。

奥塔罗拉还说：「当时并没有出现（总统）权力空窗期，因为手术过程没有重大并发症。」他今年3月遭博卢阿尔特解职。

部分国会议员和法律专家现在指控博鲁阿尔特的行为违反宪法，并要求将她免职。

国会监督委员会的主席柏戈斯（Juan Burgos）议员告诉媒体：「这将是免职的理由…因为总统应该徵求国会同意。」（译者：林沂锋/核稿：刘淑琴）