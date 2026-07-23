秘鲁恶火夺10命 总统当选人藤森惠子：可怕的惨剧

afp_tickers

分享

2 分钟

（法新社利马22日电） 秘鲁民防单位今天通报，首都利马（Lima）一处低收入社区发生火灾，造成10人死亡、2栋房屋烧毁。秘鲁总统当选人藤森惠子前往火场勘灾，强调秩序与治安是上任后首重要务。

秘鲁国家民防机构（INDECI）在社群媒体发文指出，这起火灾另有2人受伤。

火灾罹难者亲属表示，死者中有5名成人与5名儿童。

警察局长阿里欧拉（Oscar Arriola）证实，9名死者属于同一家庭，其中5人未成年。他告诉记者，相关单位已展开调查以厘清起火点、火灾发生经过及原因。

秘鲁媒体报导，纵火者疑似是先前威胁当地商家的勒索犯。

负责本案调查的鲁汉（John Lujan）上校表示，「蓄意行为或敲诈勒索」是目前列入调查的可能起火原因之一。

维尔契斯（Gina Vilchez）告诉记者，她带着孩子逃出住处，保住了性命。她说：「我们一共有17人，10人罹难，7人获救。」其他家属则向媒体展示试图抢救受困于火海家人的照片和影片。

秘鲁总统当选人藤森惠子（Keiko Fujimori）前往火场勘灾，称这起事件为「一场可怕的惨剧」。她告诉媒体：「民众要的是秩序与治安，这将是我们下周要做的第一件事。」（实习编译：洪嘉琪／核稿：徐睿承）