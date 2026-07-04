秘鲁选举机关确认当选 准总统藤森惠子称展开新篇章

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（法新社利马3日电） 获秘鲁最高选举机关确认以些微差距胜选后，保守派总统当选人藤森惠子今天表示，「新的篇章」即将展开。

藤森惠子（Keiko Fujimori）胜选的消息正式宣布，为秘鲁史上最激烈的领导人选举之一画下句点，同时也迎来这个安地斯国家10年来的第9位总统。

选举机构首长柏内欧（Roberto Burneo）在利马举行的仪式上宣布：「我正式宣告藤森惠子女士为共和国总统，韦拉德（Luis Fernando Galarreta Velarde）先生为共和国第一副总统。」

藤森惠子在设于首都的党总部表示：「秘鲁需要恢复街头、机构与国家的秩序。」

她补充说：「除了对这项结果感到开心外，我们一刻也不会再多等，因为我们来这里是要解决国家的问题并开始做出决策。我们知道公民都期待看到结果。」

藤森惠子是名誉扫地的已故前总统藤森谦也（Alberto Fujimori）之女，她将于7月28日接替临时总统巴卡沙（Jose Maria Balcazar），并执政到2031年。

秘鲁遭势力强大的组织犯罪集团肆虐，政治局势长期不稳定，51岁的藤森惠子如今接下治理这个国家的重任。她在社群平台X上写道：「新的篇章展开了。」

藤森惠子先前3度竞选总统失利，第4度参选时以50.135%的得票率，险胜左翼对手桑杰士（Roberto Sanchez）的49.865%。