称俄乌战争恐将有结果 欧盟外长盼紧急援乌

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（法新社华盛顿14日电） 俄乌战争的结果可能将于未来数月内决定，欧盟外交与安全政策高级代表波瑞尔今天在访问美国期间提出这样的警告，并敦促盟提供紧急援助给乌克兰。

波瑞尔（Josep Borrell）今天下午对记者说：「乌克兰战争（的结果）将在今年春天、夏天或秋天前决定。」

波瑞尔先赴纽约于联合国安全理事会（UN Security Council）发表演说，然后造访华府，与美国国务卿布林肯（Antony Blinken）会面，并参加其他活动。

波瑞尔表示，他在所有会议中都强调了俄罗斯赢得乌克兰战争的后果。

他提到，如果俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）「赢得这场战争，征服了乌克兰，并在基辅成立傀儡政权，就像我们在白俄罗斯看到的那样，他是不会就此罢手的」。

他说：「接下来几个月将具决定性…无论必须做什么，都得尽快完成。」

波瑞尔还说：「许多分析人士预期俄罗斯将在今夏发动大规模攻势，乌克兰不能等到美国下次大选结果出炉。」

他警告：「如果蒲亭成功了，将对美国和围绕美国与欧洲建立的联盟体系产生巨大影响。」

他说，在这种情况下，「不会再有任何国家能够确定」美国会「来帮助任何（受到攻击的）盟友」。

一名欧盟高阶官员表示，波瑞尔访问华府期间还会见了美国共和党籍联邦众议员贝肯（Don Bacon），波瑞尔要贝肯想像「俄罗斯坦克、傀儡政府出现在基辅…及俄罗斯军队在波兰边境、巴尔干半岛边境」的景象。