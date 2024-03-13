称拜登记忆力不佳引争议 美特检为评估报告辩护

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（法新社华盛顿12日电） 美国负责调查拜登处理机密文件的特别检察官赫尔（Robert Hur）今天在国会作证，为他对拜登记忆力发表的争议性言论与不提出刑事指控的决定辩护。

赫尔在联邦众议员司法委员会上发表的证词，马上在民主党人与共和党人间引发党派之争，他们紧抓着拜登与川普截然不同的行为相互攻讦。

赫尔在今年2月发布的近350页报告中说，没有必要对拜登提出刑事指控，并形容拜登是「一位富有同情心、有善意、记忆力差的老人」，掀起政治风波。

81岁的拜登预计将在11月总统大选对上77岁的川普，共和党人紧抓着赫尔对拜登记性发表的评论不放，希望在选前再度掀起关于他年事已高的年龄问题。

赫尔在众院司法委员会上说：「我的任务是判定总统是否『蓄意』保留或披露国防讯息，意思是故意且意图做出法律禁止的事。因此，我必须评估总统的记忆力与整体心理状态。」

赫尔说：「我在报告中对总统记性所做的评估是必要、准确且公平的。我没有粉饰我的说法、也没有不公平地贬低总统。」

51岁共和党籍的赫尔曾在川普任内担任联邦检察官。民主党籍国会议员抨击赫尔，指控他对拜登的记忆力发表「不必要」的评论，把自己卷入总统选战之中。

乔治亚州民主党籍联邦众议员强森（Hank Johnson）说：「尽管拜登总统没有遭到起诉，但你用你的报告来诋毁并抹黑拜登总统。」

加州联邦众议员谢安达（Adam Schiff）说：「不要跟我说你太过天真，没有想到你说出的话不会掀起政治风暴？你不是昨天才出生。你清楚地知道你在做什么。这是一种选择。」

获拜登政府司法部长贾兰德（Merrick Garland）任命为特别检察官的赫尔坚称，「我的调查工作没有涉及党派政治。这其中没有涉及政治」。

同时，联邦众议员盖茨（Matt Gaetz）等共和党籍国会议员拿赫尔决定不起诉拜登与川普遭起诉的下场相提并论，称「拜登与川普应该受到同等对待。但他们没有。我认为这是很多美国人担忧的双重标准。」

川普卸任后在把机密文件储藏在他的海湖俱乐部（Mar-a-Lago）住家，并阻挠联邦调查局（FBI）取回文件，因此在佛罗里达州遭另一名特别检察官史密斯（Jack Smith）起诉。

马里兰州民主党籍众议员拉斯金（Jamie Raskin）反驳，认为拜登与川普不当处理机密文件的情况不同，根本无法混为一谈，说「（拜登）没有把好几箱文件藏在他的床铺或浴缸里面」。

听证会结束后，白宫发言人山姆斯（Ian Sams）向媒体发表谈话时说：「该是时候往前迈进了。川普指派的检察官花了15个月调查总统，得出的明显结论是起诉不成立。」