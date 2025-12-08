称泽伦斯基不去看俄乌和平提案 川普：有些失望

2 分钟

（法新社华盛顿7日电） 美国总统川普今天指出，他对乌克兰总统泽伦斯基未认真看待结束俄乌战争的计画，感到「有点失望」。

川普在甘乃迪中心荣誉奖（Kennedy Center Honors）的红毯上被问及此事时告诉记者：「我们一直有在跟普丁（Vladimir Putin）总统谈，也有跟包括泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）总统在内的乌克兰领袖谈。我必须说，我有点失望，因为截至几小时前，泽伦斯基总统都还没有读过那份提案。」

川普补充说：「我相信俄罗斯方面对此没问题，但我不确定泽伦斯基是否没问题。他的人民喜欢这个提案，但他还没准备好。」

美国与包括泽伦斯基在内的乌克兰官员进行了数日的谈判，相关磋商已于昨天结束，但并未取得明显突破，不过泽伦斯基承诺，为实现「真正的和平」进行进一步会谈。

美国特使魏科夫（Steve Witkoff）和库许纳（Jared Kushner）先前于克里姆林宫会见俄罗斯总统普丁，莫斯科方面拒绝了美方提案的部分内容。

美国的这份计画自上个月首次曝光以来已历经数次草案修改，期间曾因被批评对2022年2月入侵乌克兰的俄罗斯过于宽容而引发争议。