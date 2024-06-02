称遭瑞典恶意指控 伊朗召见驻德黑兰临时代办

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（法新社德黑兰2日电） 瑞典情报机构日前指称伊朗在瑞典境内，「利用犯罪网络」攻击以色列与其利益。伊朗外交部今天表示，已针对这些「毫无根据与恶意的指控」，该部西欧事务负责人的助理召见了瑞典驻德黑兰临时代办。

伊朗驻瑞典大使馆日前已否认正在招募瑞典犯罪集团成员，对以色列在瑞典的利益发动「暴力行为」。

在此之前，瑞典安全局（Sapo）表示，被伊朗招募的代理人，暴力行为目标特别锁定「以色列和犹太人在瑞典的利益、目标和作业」。

而在瑞典安全局宣布上述消息前不久，瑞典报纸「每日新闻」（Dagens Nyheter）援引以色列情报机构「摩萨德」（Mossad）的文件指出，两个瑞典犯罪集团的领袖已被伊朗政权招募。

瑞典安全局表示，「伊朗此前曾在欧洲其它国家使用暴力，以压制批评声浪和对其政权的威胁。」

瑞典外交部长比尔史特龙（Tobias Billstrom）5月30日在发给媒体的电子邮件中表示：「瑞典不会成为国家行为者利用犯罪网络促进自身利益的平台。」

伊朗大使馆在声明中驳斥指控，并说：「很不幸的，某些瑞典媒体引用了来自这个残暴政权（以色列）媒体与机构的虚假和毫无根据说法，并对伊朗发表了不实报导。」

伊朗大使馆表示，他们「希望瑞典媒体切勿相信以色列政权的说法和报导」，并努力「终结犹太复国主义政权在巴勒斯坦的罪行」。