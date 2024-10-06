移民偷渡英吉利海峡 2岁幼儿遭挤压致死

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（法新社加莱5日电） 法国官员今天表示，有两艘严重超载的移民船只夜里试图横渡英吉利海峡前往英国的途中先后发生悲剧，造成1名2岁幼童被挤压致死，另有数名成年人身亡。

移民今天早上发出求救信号时，救援人员在一艘人满为患的橡皮艇上发现1名已没有反应的幼童。这艘橡皮艇载有近90人，在法国北部布洛涅（Boulogne-sur-Mer）外海发生引擎故障。地方官员告诉记者，这名男孩已回天乏术。

布洛涅检察官勒布哈（Guirec Le Bras）援引初步资讯表示，这名由索马利亚籍母亲在德国生下的孩子，是被活活「挤压」致死。

官员表示，法国当局救起另外14名移民，包括1名17岁少年，他因为双腿烧烫伤必须住院治疗。其他移民则继续他们的旅程。

法国当局指出，他们会阻止民众冒险跨海，但这些人一旦出海，基于安全因素，除了救援目的外，当局并不会出手干预。

此外，在加莱（Calais）外海也发生载着大批移民的船只引擎出状况的事件，引发恐慌。一些移民掉入海里，随后被救起。

加莱省长毕昂（Jacques Billant）表示，当局在船底发现3人失去意识，包括2名男子和1名年约30岁的女子。

毕昂补充表示，这3人可能是「受到挤压、窒息并在船底的水里溺毙」。根据检察官说法，其中一名成年罹难者为越南籍，另外两人「来自非洲」。

法国和英国内政首长都谴责这两起「令人震惊」的悲剧。

法国强硬派内政部长霍塔尤（Bruno Retailleau）在社群媒体X上表示，「一个孩子在船上被践踏致死」，还有另外几人在「令人震惊的悲剧中」失去生命。

霍塔尤还说：「人口贩子双手沾满这些（移民）的鲜血，我国政府将加强打击这些靠着安排这些致命偷渡行为来牟利的帮派。」

英国内政大臣古柏（Yvette Cooper）也发表类似说法。

古柏说：「帮派不管人们死活，这是一场可怕的人命交易。」