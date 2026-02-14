移民执法风波延烧 民主党拒拨款国土安全部恐部分停摆

（法新社华盛顿13日电） 美国国会两党就移民执法问题长期僵持不下，明尼阿波利斯发生两起致命枪击事件后，这场僵局恐将让国土安全部（DHS）明天起部分停摆。

联邦参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）表示：「几周来，我们一直在推动符合常识的改革。」若未达成协议，今天午夜过后政府将会部分停摆。

白宫新闻秘书李威特（Karoline Leavitt）接受福斯新闻（Fox News）访问时将责任归咎于在野党，称「民主党正因政治与党派原因，将我们的政府推向再次关门。」

民主党人反对为国土安全部提供任何新资金，直到移民暨海关执法局（ICE）的运作方式发生重大变革。ICE 是负责执行川普总统打击移民行动的机构。

他们特别要求限制巡逻行动、禁止ICE探员在执法时戴面罩，以及规定进入私人财产前必须取得司法搜查令。

联邦众议院少数党民主党领袖杰福瑞斯（Hakeem Jeffries）表示：「川普和共和党人已经决定，他们对让ICE受到控制毫无兴趣。」

杰福瑞斯在记者会上表示：「需要进行重大改变。否则，共和党已决定部分关闭联邦政府。」

1月间，美国公民古德（Renee Nicole Good）与普雷蒂（Alex Pretti）在明尼阿波利斯因抗议遣返行动遭联邦探员射杀身亡，事件引发民主党对ICE强硬手段的反对声浪升高。

舒默表示：「民主党人不会支持一张为混乱背书的空白支票。」

杰福瑞斯则说：「纳税人的钱应该用于减轻美国人民的生活负担，而不是残害或杀害他们。」他强调，每当这些戴着面罩、未经训练的ICE探员出现，暴力事件就会发生。

根据参议院规则，100名参议员需要有60名支持才能推进预算案，这意味着，即使53名共和党参议员全数投票支持为国土安全部拨款，还需有数名民主党人加入支持行列。

针对民主党的要求，白宫表示愿意协商。李威特说：「白宫一直在与民主党人就移民执法政策进行认真的讨论和谈判。」

联邦参议院多数党领袖图恩（John Thune）称这是一个「极其严肃的提议」，并表示民主党人永远不可能得到他们清单上的所有要求。

但参议院民主党人莫瑞（Patty Murray）表示：「半途而废的措施是行不通的。」她说，民主党的要求合理且必要。

如果未能达成协议，成千上万公务员可能被迫休无薪假，另有成千上万的人将被要求在无薪的情况下工作，直到预算协议敲定。不过，ICE仍可运用去年国会批准的资金维持运作。

主要影响将落在其他机构，包括负责天然灾害应变的联邦紧急事故管理总署（Federal Emergency Management Agency）。

负责机场安检的运输安全局（Transportation Security Administration）也在X平台警告，若关门持续，可能导致等待时间延长与航班取消。

这将是川普第2任期内的第3次政府关门，其中包括去年10月至11月长达43天的创纪录关闭。