空中巴士介入软体修复 缓解航班混乱忧虑

（法新社巴黎29日电） 飞机制造商空中巴士迅速为其约6000架A320型飞机实施紧急软体升级，该公司先前表示，这项升级必须立即进行，此举缓解外界对欧洲乃至全球旅行混乱数日的担忧。

这家欧洲最大的飞机制造商28日晚间宣布，在完成软体升级前，这些飞机无法再次飞行。此前，美国发生类似事件，引发人们对数百架飞机可能需要长期停飞的担忧。

但几家欧洲主要航空公司表示，此次升级并未造成或仅造成极少的航班取消，尽管有迹象表明，拉丁美洲和亚洲的情况更为复杂。

空巴执行长佛喜（Guillaume Faury）坦言，这项修正「确实带来重大后勤挑战与延误」，但强调各航空公司正日以继夜，确保所需更新「能以最快速度完成，让飞机尽快重返蓝天」。

佛喜于Linkedin发文表示：「我要诚挚向所有受影响航空公司客户与乘客致歉。但我们认为，没有什么比飞行安全更重要。」

今年10月捷蓝航空（JetBlue）一架班机发生技术故障，空中巴士昨天指示客户采取「立即预防措施」。此故障牵涉强烈的太阳辐射，恐会破坏对飞行控制至关重要的数据。

法国交通部长塔巴罗（Philippe Tabarot）接受BFM电视台（BFMTV）访问时表示，制造商已于昨天起陆续完成逾5000架飞机的调整作业。

他指出，实际上需要较长时间维修的飞机数量，恐远低于原先估计的1000架。

塔巴罗补充说，「我们一度担心多达千架的飞机须要调整，目前看来仅剩百余架需要更长的作业时间。」