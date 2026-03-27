立刻解决机场拥塞 川普：将下令支付安检薪水

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（法新社华盛顿26日电） 美国国会预算僵局导致机场安检人员无薪工作，旅客大排长龙等安检。总统川普今天说，他打算动用总统紧急命令，指示国土安全部付薪给在机场无薪工作的安检人员。

法新社报导，全美各地机场的运输安全管理局（TSA）人员已好几周未能领到全额薪水。

川普在自家社群网站「真实社群」（Truth Social）表示：「我即将签署命令，指示国土安全部长穆林（Markwayne Mullin）立刻支付TSA人员薪资，以因应这紧急情势。民主党国会议员造成（预算僵局）、机场大混乱的情况，必须赶快结束。」

川普又说：「这并非易事，但我一定会做到！」

美国各大机场目前正面临严重的航班延误，有部分旅客反映，在春季旅游旺季期间，排队等候安检的时间长达数小时。

自2月14日以来，国土安全部（DHS）因预算僵局，拨款已中断，民主党国会议员要求他们必须先改善在明尼苏达州驱逐移民的做法。

国土安全部所属单位运输安全局，负责机场安检工作的人员受到波及，已经有数周无薪工作，请假人数飙升至新高。

川普今天贴文暗示，或动用总统紧急权限，下令支付TSA员工薪资。法新社报导，但目前尚不清楚如何执行，因美国宪法规定，所有政府拨款均属国会预算权限。（编译：纪锦玲）