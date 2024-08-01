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童装主打「懒惰爸爸」掀波 日企火速下架

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（法新社东京1日电） 日本知名婴幼儿用品品牌稍早开卖的新系列童装设计，因主打懒惰、不管事的爸爸这类风格，在网路上引发争议。厂商于开始发售新品后不到24小时，火速决定下架这一系列产品。

日本大型连锁服饰品牌思梦乐（Shimamura）旗下的婴幼儿用品品牌Birthday于7月29日开卖新产品，其中包含印着「爸爸总是在睡觉」的上衣，以及印有「爸爸完全没照顾我」的婴儿袜。

报导指出，有些批评认为这已经冒犯到辛勤工作的爸爸们。不过有些意见则觉得，这些措辞显示日本女性仍在育儿方面承担沉重的压力。

Birthday于发售这一系列产品隔天的7月30日，透过社群平台X宣布停售引发争议的产品，并表示「关于引起消费者不悦的措辞，深感抱歉」。

而厂商的道歉文则掀起一波关于家务分工的讨论热潮，有些意见认为这种轻率的措辞已经越界。

有一名X用户留言称：「当你忙着工作一整天后，回到家看到你小孩身上的衣服写说你只会睡觉，然后太太在一旁发笑，这怎么能让你高兴呢？」另外一名X用户则发文批评，「这些措辞在歧视爸爸们」。

这次引发争议的产品之一，包括印有「爸爸总是很晚回家」的婴儿头带。报导指出，有些人认为这些开玩笑的服装在日本是很精准的讽刺。

根据日本政府2020年的白皮书，日本女性投入做家事、带小孩等无酬家务的时间比男性多5.5倍，在经济合作暨发展组织（OECD）成员国当中差距最大。

Birthday透过社群媒体Instagram（IG）发文致歉后，一名用户留言说：「若事实是丈夫们躺了一整天，但妈妈们却得马不停蹄地忙碌，且在周末时也不例外，这种情形不也是歧视女性吗？」

日本仍有「男主外女主内」的观念，尽管社会风气渐渐改变，但是职场上的女性主管仍是少数。

日本政府厚生劳动省昨天发布调查指出，2023年度男性劳工请育婴假的比例，从2022年度的17%上升到30%，创下新高。日本政府希望2025年前，能提高这个比例到50%。

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