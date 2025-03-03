第1阶段停火延长无共识 欧盟抨击以色与哈玛斯

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（法新布鲁塞尔2日电） 巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）拒绝延长加萨停火协议的第一阶段，欧盟今天予以谴责，并说以色列随后实施的援助封锁「可能造成严重的人道问题」。 欧盟执行委员会（European Commission）对外事务发言人艾拉努尼（Anouar El Anouni）发声明说：「欧盟呼吁迅速重启第2阶段停火的协商，并对调解方表达坚定支持。」 她还说：「永久停火不仅有助于释放所有仍被扣押的以色列人质，还能为加萨的复原和重建创造必要的条件，各方有责任在政治上促成这一目标实现。」

哈玛斯一再拒绝延长现有的停火协议，反而主张转向停火协议的第2阶段，以实现永久结束战争。

欧盟再次呼吁「要让需要帮助的巴勒斯坦人，全面、迅速、安全及毫无阻碍地获得人道援助，并允许且协助人道主义工作者和国际组织在加萨境内有效且安全无虞运作」。 以色列今天稍早宣布，暂停所有物资和补给进入加萨，并警告若哈玛斯不同意延长第一阶段停火协议，将面临「额外后果」。 另一方面，尽管以哈双方相互指控违反协议，且对于后续阶段没有达成共识，哈玛斯反指控以色列试图破坏今年1月19日生效的停火协议，不过现阶段的协议大体上保持有效。