立足瑞士 报道世界
登录

第1阶段停火延长无共识 欧盟抨击以色与哈玛斯

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新布鲁塞尔2日电） 巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）拒绝延长加萨停火协议的第一阶段，欧盟今天予以谴责，并说以色列随后实施的援助封锁「可能造成严重的人道问题」。 欧盟执行委员会（European Commission）对外事务发言人艾拉努尼（Anouar El Anouni）发声明说：「欧盟呼吁迅速重启第2阶段停火的协商，并对调解方表达坚定支持。」 她还说：「永久停火不仅有助于释放所有仍被扣押的以色列人质，还能为加萨的复原和重建创造必要的条件，各方有责任在政治上促成这一目标实现。」

哈玛斯一再拒绝延长现有的停火协议，反而主张转向停火协议的第2阶段，以实现永久结束战争。

欧盟再次呼吁「要让需要帮助的巴勒斯坦人，全面、迅速、安全及毫无阻碍地获得人道援助，并允许且协助人道主义工作者和国际组织在加萨境内有效且安全无虞运作」。 以色列今天稍早宣布，暂停所有物资和补给进入加萨，并警告若哈玛斯不同意延长第一阶段停火协议，将面临「额外后果」。 另一方面，尽管以哈双方相互指控违反协议，且对于后续阶段没有达成共识，哈玛斯反指控以色列试图破坏今年1月19日生效的停火协议，不过现阶段的协议大体上保持有效。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

您是否认为虚假信息对直接民主国家来说尤其危险？

2024年是全球大选数量创纪录的一年，有目的的虚假信息在许多选举中都曾引起轩然大波。虚假信息对社会信任的负面影响不容小觑。

参与讨论
57
132 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

瑞欧双边协议对生活在海外的瑞士人有多重要？

经过几个月的谈判，瑞士和欧盟于2024年12月宣布，关于一揽子双边协议的谈判已经结束。但未来的政治道路依然漫长，因为该协议必须得到瑞士议会的批准，且可能付诸全民公投定夺。

参与讨论
63
24 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 杰西卡·戴维斯·普吕斯

药品短缺对您的医疗体验有何影响？

您是否曾在药房买药时被告知没有现货？在瑞士和许多其他国家，药品短缺问题日益严重，从抗生素到普通止痛药都受到影响。

参与讨论
10
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团