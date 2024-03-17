第2艘人道救援船整装待发 将向加萨走廊运送240吨粮食

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（法新社加萨市16日电） 赛普勒斯当局宣布，第2艘满载加萨走廊人道援助物资的救援船最快可能在今天启航；而首艘援助船在完成卸货后，正从饱受战火蹂躏的加萨返航。

法新社报导，赛普勒斯外交部发言人高特希斯（Theodoros Gotsis）告诉国家广播电台，「珍妮佛号」（The Jennifer）救援船预计于「今天或明天」启程前往加萨。

美国慈善组织「世界中央厨房」（World Central Kitchen）表示，受到恶劣天候影响，很难断定装载240吨粮食的「珍妮佛号」何时可以启航，也很难预测第1艘救援船「展臂号」（Open Arms）何时返回赛普勒斯。

该机构透过声明表示，「海上天气预报显示，因明天到下周末天气恶劣，因此目前无法确定救援船抵达的确切时间。」

声明称，「珍妮佛号」上的物资包括「罐头和散装食品，包括豆类、胡萝卜、鲔鱼罐头、鹰嘴豆、玉米罐头、半熟的米、面粉、油和盐」，船上还有1部堆高机和1台起重机，以利卸货。

由于联合国机构警告饥荒迫在眉睫，赛国的海上援助走廊旨在至少部分解决加萨的严重缺粮问题。

赛国总统总统克里斯托多里底斯（Nikos Christodoulides）告诉媒体记者，首艘援助船展臂号「已开始返航」，「我们准备向加萨派遣第2艘载有人道主义援助物资的船只」。

展臂号所属的西班牙非政府组织「主动张开手臂」（Proactiva Open Arms）表示，预计该船将于明日抵达赛国，未来也可能持续参与加萨的援助运送工作。