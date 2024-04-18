索罗门在野党魁：若执政就废除中索安全协议

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（法新社荷尼阿拉18日电） 索罗门群岛大选今天陆续展开计票作业之际，下任总理竞争者之一小肯尼罗瑞（Peter Kenilorea Jr）表示，若是胜选，将废除与中国的安全协定。

小肯尼罗瑞在他位于马莱塔岛（Malaita）的总部告诉法新社：「如果我们执政，我们将废除安全条约。」

「我们认为这个条约对索罗门群岛没有好处。」

索罗门群岛此次大选竞争激烈、备受各界关注，与中国的关系是选战核心议题。这次大选要选出50位国会议员，任期4年。新当选的议员接着于选后表决推派总理，整个程序走完可能要耗时数周的时间。

中国致力在太平洋地区留下印记，此次投票一定程度上被视为针对中国努力的公投。

随着计票工作展开，小肯尼罗瑞的发言，凸显索罗门群岛和南太平洋地区面临的风险。

现任总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）主张与北京深化关系，以发展这个世上数一数二贫穷的国家。

苏嘉瓦瑞拥抱的核心是一份具有争议的2022年安全协议，中国已据此在索罗门群岛部署了警察。批评者认为，此协议为可能的中国军事基地铺平道路。

相较之下，苏嘉瓦瑞的竞争对手，如小肯尼罗瑞等人，则主张恢复与澳洲、美国和台湾等「传统伙伴」的关系。

小肯尼罗瑞说：「我们没有天敌。」他对索罗门群岛成为中、美这两个世界军事经济强国竞争的焦点感到遗憾。